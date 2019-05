Akademikernes streik i Oslo avsluttet

Etter to dager er 140 ansatte på Oslo rådhus tilbake på jobb.

Torsdag kveld brøt Akademikerne meklingen med Oslo kommune og fredag morgen var 140 ansatte i Oslo Rådhus ute i streik.

Mandag er streiken avsluttet og det er enighet om tariffavtale.

- Streiken har vært kort og målrettet. Vi ønsket å si tydelig fra til Oslo kommunes ledelse om at vi har fått nok av dagens sentralstyrte system. Samtidig har det vært viktig for oss å ikke ramme en uskyldig tredjepart, nemlig Oslos innbyggere. Derfor har vi valgt en kortvarig konflikt i år, sier Graff.

Akademikerne krevde at lønnsforhandlingene skulle skje på den enkelte arbeidsplass, slik det er i resten av kommune-Norge. I pressemeldingen skriver de at de under hovedoppgjøret ønsker å få gjennom en endring.

- Medlemmene våre har gitt full tilslutning til streiken, og engasjementet har vært stort. Nå begynner vi å se frem mot neste års oppgjør, og vi kommer ikke til å gi oss. Akademikernes medlemmer i Oslo kommune har en klar forventing om at arbeidsgiver imøtekommer oss på kravet om lokale, kollektive forhandlinger, sier Graff.