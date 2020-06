Åkesson krever Tegnells avgang

Sverigedemokraternas leder mener Sveriges statsepidemiolog bør gå av.

Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, vil at statsepidemiolog Anders Tegnell går av. Det skriver han selv i et innlegg på Dagens Nyheters debattsider, ifølge Aftonbladet.

Åkesson kritiserer landets koronastrategi og mener Sveriges regjering og folkehelsemyndighetene har hatt flere sjanser til å rette opp det han mener er feil gjort under koronakrisen.

- Sverige trenger en omstart. De som er ansvarlige for feil beslutninger som tas, bør vurdere å forlate sine stillinger med øyeblikkelig virkning. Anders Tegnell bør derfor trekke seg, skriver Åkesson, ifølge Aftonbladet.

Tegnell: - For mange har dødd for tidlig

Sveriges koronastrategi har i stor grad handlet om frivillige tiltak, men med klare råd om å holde sosial avstand og god håndhygiene. Målet har vært å skape flokkimunitet.

Tidligere denne uken innrømmet Tegnell selv at Sverige burde satt i gang flere tiltak for å bremse smitten allerede fra start, og at de har hatt for mange dødsfall for tidlig.

– Hvis vi skulle støtt på samme sykdom med nøyaktig det vi vet om den i dag, tror jeg at vi ville landet på å gjøre midt imellom det som Sverige gjorde, og det som resten av verden har gjort, sier Tegnell i et intervju med Ekot på Sveriges Radio.

Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB scanpix Foto: Pontus Lundahl/tt (NTB scanpix)

Han stilte samtidig spørsmål ved om det ville vært lurt å stenge ned alt på en gang, slik flere andre land har gjort, fordi man da ikke vet hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker.

Over 4000 døde

Lørdag rapporterer svenske folkehelsemyndigheter om 17 nye dødsfall blant koronasmittede.

Antall døde som følge av covid-19 har dermed steget til 4.656 personer.

Siden utbruddet startet, har totalt 43.887 personer blitt bekreftet smittet i Sverige. 2.162 personer får eller har fått intensivbehandling.

