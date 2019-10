Aksjon mot syklister i Oslo - fikk 1200 kroner i bot

Sykler du i mørket, skal det være lys foran og bak. Tirsdag nektet noen på bysykkel å godta forelegget, opplyser politiet.

Oslo (Nettavisen): Oslo-politiet har to dager på rad vært ute og delt ut forelegg for manglende bruk av lys på sykkel. Boten for å kjøre uten fastmontert lys på sykkelen er 1200 kroner. De fleste velger å betale, men noen nekter.

Onsdag var det kontroll på Majorstuen, Bjørvika og ved Holbergs plass. I alt ble det skrevet ut ni forelegg for manglende lys hos syklister.

- Reglene er klare: Det skal være fastmontert lys på sykkelen foran og bak. I dag godtok alle som ble tatt foreleggene, men i går var det noen som ikke var enige. Da blir forholdet anmeldt og det blir opp til retten å avgjøre om de har brutt reglene eller ikke, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til Nettavisen.

Ikke lys på sykkelen? Det kan koste deg 1200 kroner i bot. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Ekstra skummelt i regn og mørke

Hekkelstrand minner om at det på grunn av årstiden er ekstra viktig å ha lys og bruke lys på sykkelen.

- Ekstra skummelt er det når det både er mørkt og regn om morgenen, sier Hekkelstrand og forteller at det onsdag morgen ble delt ut flere forelegg.

Fakta Lys på sykkelen - slik er reglene ↓ Ved sykling i mørke eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med fast gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som gir blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkelen ha lykt med fast eller blinkende rødt lys. Dette gjelder ved sykling på «alminnelig beferdet» veg eller område.

Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Lyktene skal være festet på sykkelen.

Det skal være rød refleks bak.

På begge sidene av pedalene skal det være hvit eller gul refleks. Dersom sykkelen har klikkpedaler hvorpå det ikke kan monteres refleks, skal sykkelen ha refleks på pedalarmene.

Refleksene skal være av godkjent type En må i utgangspunktet gå ut fra at det som selges som «sykkellykt» er i tråd med kravene. (Kilde: Statens vegvesen)

To anmeldelser

Tirsdag hadde politiets trafikkpatrulje en kontroll i området ved Ullevål. Her endte det med 13 forelegg og to anmeldelser, de siste fordi syklistene ikke ville vedta forelegget.

- I går stoppet vi også folk med dårlig lys på bysykkel, og der var det noen som ikke var enige, men de samme reglene gjelder for alle, sier Hekkelstrand.