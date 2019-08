Aktivistgruppa Direct Action Everywhere låste seg fast foran slakteri

57 personer fra aktivistgruppa Action Direct Everywhere dro til slakteriet Furuseth for å demonstrere mot det de kaller lovlig dyremishandling

Mandag holdt aktivitstgruppa Direct Action Everywhere (DxE) en demonstrasjon foran slakteriet Furuseths lokaler på Dal i Eidsvoll.

Fra gruppa dukket det opp 57 personer for å holde den uvarslede demonstrasjonen, der tretten av de enten låste seg fast til porten eller låste seg sammen foran en port. Dette gjorde de for å hindre slakteriets biler fra å kunne kjøre inn.

- Vi har hatt en aksjon utenfor et slakteri hvor vi har sperret av inngangene, fordi vi ville komme inn og få lov til å filme hvordan prosessen foregår der inne. Vi mener at norske forbrukere har rett til å få se sannheten om hvordan norske dyr blir behandlet, sier gruppas talsperson Veronika Andersson til Nettavisen.

LÅST SAMMEN: Flere av aktivistene låste seg sammen foran porten inn til slakteriet. Foto: Silje van der Meeren/DxE

- Lovlig dyremishandling

Hun opplyser at gruppa valgte å demonstrere for å sette fokus på norske slakterier, og for at den norske offentligheten skal kunne ta et valg basert på kunnskap, og ikke bare det slakteriene forteller.

- Det som skjer inne på norske slakterier er lovlig dyremishandling. Det er ikke greit det som foregår der inne, sier Andersson og legger til:

- De mener at dette er noe som offentligheten ikke har rett til å se, selv om bransjen etter NRK-dokumentaren om grisehold har sagt de vil spille med åpne kort. Når vi da ber om å få se disse kortene, så vil de ikke vise dem frem allikevel.

Fire personer lot seg arrestere

Andersson opplyser også at fire personer lot seg arrestere av politiet, da de nektet å etterkomme politiets oppfordring om å fjerne seg.

- Det gjorde de fordi de mener at denne saken er så viktig, og det er så viktig at den får oppmerksomhet, sier hun.

SETTE FOKUS: Veronika Andersson forteller at de valgte å demonstrere for å sette fokus på norske slakterier, og for at den norske offentligheten skal kunne ta et valg basert på kunnskap. Foto: Wenche Bjerre

Hun avslutter med å si at slakteriet mener det er gruppa som skaper problemer, og at det er de som lar dyrene lide når de lar de stå i bilene.

- Men det som skjer med de dyrene når de kommer inn på slakteriene er mye verre enn at de står på bilen noen ekstra timer.

- Har ingenting å skjule

Daglig leder hos Furuseth, Harald Furuseth sier at de ikke har noe å skjule, men at de vil ha kontroll på det som skal kommuniseres.

- Vi ønsker jo i utgangspunktet å vise frem og være åpne, men da skal vi ta regien selv, sier han til Nettavisen.

Furuseth opplyser at de har besøk av skoleklasser, kunder og leverandører.

- Vi har stadig vekk besøk av skoleklasser, både lokale og andre som er opptatt av landbruket. Så det er jo ikke sånn at vi ikke er åpne, men den gruppa har jo en annen agenda, sier han.

På hver sin side av saken

Slakteriet og aktivistgruppa står på hver sin side av saken, der aktivistgruppa mener det at dyrene sto noen timer lenger på bilen var ingenting i forhold til det som kom til å skje inne på slakteriet, mens Furuseth mener at tiden på lastebilen ikke bra.

- Vi har jo fått diverse dyrebiler med dyr som har stått ute i solsteiken fordi bilene ikke har kunnet lesse av. Det er ikke så veldig bra dyrevelferdsmessig. Men det brydde ikke aksjonsgruppa seg om, fordi de var opptatt av at de skulle komme å filme, sier Furuseth.

PÅ PLASS: Politiet var på plass da aktivistene stilte seg opp foran portene til Furuseth. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Anderssons kommentar om at slakterier var lovlig dyremishandling mener Furuseth får stå på hennes kappe.

- Det må hun bare mene det. Vi forholder oss til beste evne de lover og regler som gjelder for virksomheten vår, sier han.

Øst politidistrikt kan foreløpig ikke svare på om de har mottatt noen anmeldelser eller arrester angående saken.

Sultestreiket for dyr

Det er ikke første gang noen demonstrerer for dyr, i juli skrev Nettavisen en sak om Samuel Rostøl som sultestreiket for et forbud mot CO2-gassing av griser.

Her forteller Rostøl om sultestreiken:

Han satt foran Stortinget i en uke, mellom klokken syv på morgenen og klokken 22 på kvelden.

- Motivasjonen er sterk. Det milde ubehaget jeg kjenner med å ikke spise, det er ingenting mot det grisene går gjennom. Og det er grisene det handler om og ikke meg, sa han da.