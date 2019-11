Aktor ber om betinget fengsel for Wallin etter voldtektsanklager

Den svenske medieprofilen Cissi Wallin er tiltalt for ærekrenkelser etter å ha beskyldt journalist Fredrik Virtanen for voldtekt. Aktor ber om betinget fengsel.

– Både hans private og yrkesmessige liv har blitt endret som følge av publiseringen av beskyldningene. Han har hatt vanskeligheter med å forsørge seg etter det, sa aktor Daniel Suneson i retten mandag.

Påtalemyndigheten mener at det ikke var nødvendig å gå ut offentlig med Virtanens navn.

Les: Ble anklaget for voldtekt og sparket: – Lynsjemobben er på vei til Norge

Ærekrenkelser

– Konklusjonen blir at Cissi Wallin må dømmes for ærekrenkelser fordi det ikke har vært forsvarlig å spre informasjonen. Den eneste aktuelle straffen er betinget fengsel med dagsbøter, sier Suneson.

Wallin risikerer å bli dømt til inntil to års fengsel etter at hun i 2017 navnga den kjente TV-profilen Fredrik Virtanen på Instagram og anklaget ham for å ha voldtatt henne i 2006. Innlegget fikk stor spredning og ble delt av flere store profiler i Sverige i sosiale medier.

Wallin politianmeldte Virtanen i 2012, men etterforskningen ble henlagt på grunn av mangel på bevis. Virtanen har selv benektet anklagene. Cissi Wallin nekter for å ha brutt loven og har forklart at hun ser seg selv som en «varsler som advarte om en farlig person».

Journalist Fredrik Virtanen. Foto: Espen Teigen

Metoo

Wallins forsvarer, advokat Percy Bratt, sier at metoo-bevegelsen var avgjørende for at hun bestemte seg for å navngi Virtanen i Instagram-innlegget.

Bratt advarer også om at en fellende dom kan medføre at kvinner i fremtiden ikke vil tørre å fortelle om ting de har blitt utsatt for.

Dommen i saken er ventet mandag 9. desember.