Aktor mener advokat ville dope ned og bortføre voldtektsoffer

Advokat Amir Mirmotahari skal ha prøvd å få bortført et voldtektsoffer før rettssaken. Så ønsket han å få drept mannen som nektet å ta jobben, ifølge tiltalen.

Tirsdag møter den tidligere strafferettsadvokaten i Oslo tingrett – denne gangen som tiltalt i en alvorlig straffesak. Den fem sider lange tiltalen omfatter en rekke forhold knyttet til mannens praksis som advokat, blant annet forsøk på å dope ned og få bortført en kvinne før voldtektssaken hun var fornærmet i, skulle opp for retten.

Dette forholdet strekker seg over fire år tilbake i tid. Kvinnen skulle dopes ned og bortføres lenge nok til at hun ville bli borte fra rettssaken mot mannen, tidligere omtalt som torpedo, som hun hevder voldtok henne, ifølge tiltalen. Bortføringsforsøket mislyktes fordi torpedoen ikke ville gjennomføre oppdraget.

Noen måneder forsøkte Mirmotahari å inngå såkalt drapsforbund, ved å tilby en mann 200.000 kroner for å reise til Iran og ta livet av mannen som nektet å gjennomføre bortføringen, framgår det av tiltalen.

Erkjenner fire forhold

– Vårt hovedsyn på dette er at det i det store har vært snakk og tanker. I den grad retten legger det som står beskrevet til grunn, ligger dette langt forut for det som er straffbart, sier Mirmotaharis forsvarer, advokat Anders Brosveet, til NTB.

Han framholder blant annet at posten som gjelder drapsforbund, baserer seg på forklaringen til den andre parten, som angivelig har forklart politiet at det ikke ble inngått noen avtale. Dermed foreligger det heller ikke noe straffbart drapsforbund, mener Brosveet.

Mirmotahari erkjenner straffskyld for fire forhold i den omfattende tiltalen – tre poster som knytter seg til unndragelse av midler fra selskaper, samt skattesvik og én som omhandler brudd på taushetsplikten.

– Essensen er at intet hår ble krummet på noens hode, sier Brosveet.

Båndopptak sentralt

VG avslørte sommeren 2016 saken om forsvarsadvokaten som angivelig ba en torpedo om å kidnappe og dope ned et voldtektsoffer. Hele samtalen mellom torpedoen og Mirmotahari ble tatt opp. Avisen kunne gjengi samtalen.

Brosveet hevder nå at tiltalen i stor grad bygger på innholdet i denne samtalen.

Inntil i fjor sommer var Amir Mirmotahari en kjent forsvarsadvokat. Han drev sitt eget advokatfirma med sju ansatte og hadde mange klienter. Han var også øverste leder for en rekke selskaper, med samlede verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.

Tiltalen som de neste to månedene skal behandles, omfatter dessuten tapping av et selskap for snaut 750.000 kroner, momsbedrageri for drøyt 150.000 kroner, vitnepåvirkning og grove trusler knyttet til straffesaker han var forsvarer i.

