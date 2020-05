Aktor om Philip Manshaus: - Drapet av Johanne må bedømmes som en planlagt henrettelse

- Han viser ingen nåde. Det er han som avgjør hvem som får leve og hvem som skal dø, sa statsadvokaten i sluttprosedyren.

Artikkelen oppdateres.

Onsdag er siste dag av rettssaken mot draps- og terrortiltalte Philip Manshaus. 22-åringen har allerede erkjent de straffbare forholdene, men har påberopt seg nødrett.

Han risikerer lovens strengeste straff, 21 års fengsel og forvaringsdom, som i praksis kan bety livstid i fengsel. Det er ventet at forsvarerne vil prosedere på tvil om hans tilregnelighet.

De sakkyndige i saken har konkludert med at 22-årige Manshaus er strafferettslig tilregnelig, og at det er høy risiko for gjentakelse av voldshandlinger.

- Planlagt henrettelse

I løpet av rettssaken har Manshaus ikke vist noen tegn til anger for drapet av sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen eller terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i fjor høst.

Statsadvokat Johan Øverberg. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Først ut var aktor, statsadvokat Johan Øverberg, som redegjorde for drapet av stesøsteren.

- Drapet må bedømmes som en planlagt henrettelse. Han hadde en plan om å begå drap hjemme og det fremgår allerede som en del av de planene han la kort tid etter at han hadde lest manifestet til Brenton Tarrant 2. august.

- Han begrunnet drapet med at hans far og stemor senere ikke skulle få problemer med en senere rasekrig der de ville bli ansett som raseforrædere, sa Øverberg.

Statsadvokaten trakk også frem at dersom Johanne ikke hadde vært til stede i huset da Manshaus drepte henne ville han uansett gjennomført angrepet mot moskeen.

- Det synes som handlingene fremstår mer rasistisk enn terrormotivert. Drapet skjedde ikke i det offentlige rom, det skulle ikke strømmes på nettet. Men i hans høyreekstreme tankegods glir det ene over i det andre. Handlingene baserer seg på en tanke om beskyttelse om "den hvite rase", på bekostning av de andre.

Statsadvokaten trakk også frem at det fra 2018 ble utviklet negative følelser for Johanne fordi hun hadde asiatisk bakgrunn.

- Viser ingen nåde

Hun ble adoptert fra Kina som ettåring.

- Hun utgjorde en trussel mot hans "egen rase" og har kommet med rasistiske uttalelser mot henne. I notatbøkene hans er det et stadig dehumanisering av de som ikke har et hvitt opphav.

Øverberg trakk også frem at Manshaus hadde gått inn på rommet til Johanne, der hun lå i sin egen seng, og drept henne ved å avfyre tre skudd mot hodet og en gang i brystet.

- Han viser ingen nåde. Det var en ren henrettelse av sin stesøster fra barnsben av. En han vokste opp med og reiste på ferier med. Han var veldig opptatt av å få jobben skikkelig gjort. I retten sier han at han ikke angrer, og forsvarer handlingene.

- Han uttrykker at han kunne gjort det igjen. Det er han som avgjør hvem som får leve og hvem som skal dø, så lenge det tjener hans sak.