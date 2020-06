Aktor raser mot britisk journalist for ting som ikke skulle på trykk om Madeleine McCann

- Jeg er ikke fornøyd med dette, sier tysk aktor til Nettavisen.

Tyske politimyndigheter kunngjorde forrige uke at de har utpekt en 43 år gammel tysk mann som mistenkt for bortføringen av Madeleine McCann. Mannen er identifisert som «Christian B.»

Madeleine var snaut fire år gammel da hun forsvant sporløst i 2007 fra et hotellrom i Praia da Luz i Portugal. Foreldrene satt et steinkast unna og spiste middag da jentungen forsvant. Saken er den mest omtalte forsvinningssaken i nyere tid.

Tysk politi har bekreftet at de tror 43-åringen har bortført og drept den britiske jenta.

Tysk påtalemyndighet sier de ikke vil offentligjøre noe mer informasjon om Madeleine-saken for øyeblikket, men letter likevel litt på sløret overfor Nettavisen.

- Jeg kan ikke gi noen flere opplysninger fordi saken ikke er avsluttet og vi vil ikke at det skal komme ut informasjon i en pågående etterforskning, sier førstestatsadvokat ved Påtalemyndighetens kontor i Braunschweig, Hans Christian Wolters, til Nettavisen.

- Jeg er ikke fornøyd

Wolters erkjenner at det har lekket ut informasjon til britisk presse som ikke var ment for å havne på trykk. En britisk avis siterer Wolters onsdag på at han tror Madeleine ble drept kort tid etter selve bortføringen.

- Dette var en off the record-samtale som ikke skulle på trykk. Jeg vet ikke hvorfor journalisten skrev dette. Jeg er ikke fornøyd med dette. Det jeg sa til journalisten, er ikke fakta. Det er bare en mulighet. Det finnes ikke noe fakta om tidspunkt for når hun døde. Vi vet rett og slett ikke. Det er bare min private mening, og det sa jeg til journalisten. Så jeg er sint over at han skrev dette i avisen, sier Wolters.

Avisartikkelen har også tatt med noen groteske detaljer fra en angivelig samtale den mistenkte skal ha hatt med en annen pedofil. Nettavisen har valgt ikke å gjengi detaljene.

- Sikre på at hun er død

Wolters kan imidlertid bekrefte at de er sikre på at Madeleine er død.

- Vi er sikre på at hun er død. Men det finnes ingen rettsmedisinske bevis for at hun er død. Det er andre ting som gjør oss sikre på at hun er død. Vi tror dette er drapsmannen. Vi har noen beviser, men jeg kan ikke uttale meg om dem for øyeblikket, sier Wolters.

- Har dere noe beviser som tilsier at Madeleines lik er et sted i Portugal?

- Nei, ikke for øyeblikket. Det er grunnen til at vi har bedt om hjelp fra allmennheten for å samle inn mer informasjon og opplysninger til etterforskningen, sier han.

Wolters sier han er usikker på om de klarer å samle inn nok bevis til å tiltale og stille 43-åringen for retten for Madeleine-bortføringen.

- Vi håper det, men vi er ikke sikre. Det er kanskje en mulighet at etterforskningen vår blir henlagt. Det kan skje, sier han.

- Hvor mange er det som jobber med saken?

- Det er en aktor, som er en kollega av meg, som leder saken. I tillegg er det mange politifolk som etterforsker saken. Jeg vet ikke det nøyaktige antallet.

Wolters bekrefter at det pågår noe samarbeid mellom britisk og tysk politi.

- Ja, det er noe samarbeid mellom tysk, britisk og portugisisk politi. Det er også kontakt mellom påtalemyndigheten i Tyskland og Storbritannia.

Aktor Hans Christian Wolters avbildet under pressekonferansen i forrige uke i forbindelse med Madeleine-saken. Foto: Martin Meissner (AP)

- Foreldrene har kanskje et lite håp

Britisk politi, som har brukt over elleve millioner pund på Madeleine-etterforskningen, omtaler fortsatt saken som en forsvinningssak til tross for utviklingen i Tyskland.

- Britisk politi vil fortsatt ikke omtale Madeleine som død. Hva tror du er grunnen til det?

- Jeg vet ikke. Det er kanskje fordi det fortsatt er et lite håp hos foreldrene. I Tyskland er det vanlig å etterforske en drapssak selv om det ikke er noe lik, sier Wolters.

Wolters sier at det ikke har vært noe direkte kontakt mellom ham og Madeleines foreldre Gerry og Kate McCann. Det har heller ikke vært noe kontakt mellom ham og McCann-familiens mangeårige talsperson Clarence Mitchell.

- Det har ikke vært noe direkte kontakt, men det har vært en indirekte kontakt via tysk og britisk politi. Foreldrene fikk beskjed om den mistenkte før vi kom med kunngjøringen til allmennheten, sier Wolters.

Dømt for voldtekt av eldre kvinne

Den 43 år gamle mistenkte soner for øyeblikket en fengselsdom i Kiel. Christian B. ble i desember 2019 dømt til syv års fengsel for en voldtekt av en amerikansk kvinne (72) i Praia da Luz i Portugal i 2005. Dette er samme by hvor Madeleine forsvant sporløst i 2007.

Han skal angivelig ha bundet fast kvinnen på et soverom, voldtatt henne og truet til seg penger.

- Han soner en dom for en narkotikaforbrytelse på ett år og ni måneder og syv år for denne voldtekten av en eldre kvinne i Portugal, sier Wolters.

Voldtektsdommen er imidlertid under juridisk revurdering i tyske domstoler grunnet tekniske detaljer rundt utleveringen fra Portugal.

- Han er ikke varetektsfengslet i forbindelse med denne saken (Madeleine-saken red.anm.). Han sitter fengslet for andre forhold. Vi tror at han vil forbli fengslet de neste syv-åtte årene. Men dette kan endre seg. Vi vet ikke om domstolen vil beslutte om han kan gå fri. Vi venter på en avgjørelse, sier Wolters og henviser til den pågående juridiske revurderingen av voldtektsdommen.

43-åringen er også tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn og besittelse av overgrepsbilder.

Kobles til flere forsvinningssaker

I britiske og tyske medier er det to barneforsvinningssaker som kobles opp mot den Madeleine-mistenkte. Den ene saken dreier seg om en tysk jente (5) som forsvant sporløst i Nord-Tyskland i 2015.

Den andre saken dreier seg om en tysk gutt (6) som forsvant sporløst fra en strand i Portugal i 1996. Forsvinningen skal ha skjedd i samme tidsrom den mistenkte skal ha bodd i Portugal i samme region.

- Tror du den mistenkte kan ha stått bak andre bortføringer og drap på barn?

- Det kan jeg ikke kommentere for øyeblikket. De andre sakene er ikke en del av vår etterforskning. Det er saker som er hjemmehørende i andre byer. Men vi deler informasjon, bekrefter Wolters.

Den mistenkte kjørte rundt i denne bilen i en periode mens han bodde i Portugal. Foto: Handout (AFP)

- Hundrevis av tips

Britiske medier har skrevet at en hotellansatt skal ha tipset den antatte gjerningsmannen om at Madeleine og søsknene lå og sov alene på hotellrommet, mens foreldrene spiste middag på hotellrestauranten. Wolters vil verken bekrefte eller avkrefte disse opplysningene.

- Har dere fått inn noe gode tips og ledetråder fra publikum?

- Det er hundrevis av tips, og kanskje én, to eller tre gode tips. La oss håpe at vi kan løse saken. Det vil ta lang tid å etterforske denne saken på grunn av alle tipsene. Jeg tror det vil ta uker eller måneder å følge opp alle tipsene, sier Wolters.

Britisk politi har nylig uttalt at den mistenkte tyskeren trolig oppholdt seg i området som Madeleine forsvant og på samme tidspunkt forsvinningen fant sted.

- Vi har funnet ut at han (mistenkte red.anm.) bodde av og på i Algarve mellom 1995 til 2007. Han knyttes til området Praia da Luz og nærliggende regioner, og tilbrakte korte perioder i Tyskland, sier Metropolitan Police, også kjent som Scotland Yard, i en pressemelding.