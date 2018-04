Aktor vil ha Madsen i fengsel på livstid

Peter Madsen må dømmes til fengsel på livstid for drapet på Kim Wall, mener påtalemyndigheten.

Aktor Jakob Buch-Jepsen la mandag ned sin påstand i rettssaken mot den danske ubåtkapteinen og oppfinneren Peter Madsen, som står tiltalt for drap, seksuelle overgrep og likskjending av den svenske journalisten Kim Wall.

Aktor ønsker i første rekke at Madsen dømmes til fengsel på livstid, sekundært til forvaring.

I retten framholdt han at selv om livstidsdommer i Danmark først og fremst gis når det er snakk om drap på flere personer, så tilsier omstendighetene i saken berettigelsen av en slik straff, skriver Sveriges Radio på sine nettsider.

- Ingen formildende omstendigheter

– Denne saken er blottet for formildende omstendigheter, slo aktor fast.

– Det er et lite, begrenset vindu for å idømme livsvarig fengsel for de aller groveste drapene. Og i denne saken er vi oppe i den alvorligste kategorien, fortsatte han.

I sin prosedyre tingretten i København sa aktor at Peter Madsens troverdighet ikke bare er lav. Den er ikke-eksisterende, slo han fast.

- Det var løgn fra ende til annen, sa Buch-Jepsen og viste til erklæringen fra rettspsykiatere som beskriver Madsen som en patologisk løgner.

Under prosedyren satt Madsen, iført sort jakke og briller med sort innfatning, rolig ved siden av sin forsvarer Betina Hald Engmark uten å vise tegn til følelser, men stirret stort sett ned i bordet foran seg, skriver NRK.

Madsen har kun erkjent likskjendingen. I sin forklaring i rettssaken har han hevdet at Kim Wall døde av kullosforgiftning,

- Gå på vannet

I retten understreket aktor at Peter Madsen har forsøkt å gjennomføre det perfekte drap, og at det er grunnen til at dødsårsaken ikke kan slås fast.

– Peter Madsen trodde han kunne gå på vannet og lage den perfekte forbrytelse og at vi derfor aldri skulle få se hans korrespondanse, sa aktor og viste til SMS-er Madsen har sendt til et vitne i saken om at han ville gjennomføre «den perfekte forbrytelse».

Når det gjelder forvaring, så tilfredsstiller Madsen også betingelsene for dette, trass i at han ikke er tidligere straffedømt, mener aktor.

"Polymorf pervers"

- Han har så mye i bagasjen fra sin fortid, at han oppfyller betingelsene. Blant annet er han polymorf pervers, sa Buch-Jepsen.

I Danmark kan man ved forvaringsdommer etter tre år begjære en ny vurdering av rettslegerådet om man fortsatt er farlig, og deretter kan saken tas opp hvert andre år. Om man dømmes til livsvarig fengsel kan man først søke om prøveløslatelse etter tolv år.

Mest sett siste uken