Akuttsykepleier dro på jobb med covid-19-symptomer

En sykepleier på akuttmottaket på Västerås sykehus skal ha dratt på jobb, til tross for at vedkommende hadde symptomer på covid-19.

- Det er en alvorlig hendelse nå på akutten, der vi har konstatert flere smittede med symptomer blant personalet. Vi undersøker nå, sier Lars Blad, smittevernlege i Region Västmanland, til Aftonbladet.

Det første tilfellet ble oppdaget i starten av uken, da en sykepleier var på jobb til tross for å ha symptomer på korona. Vedkommende vil sannsynligvis bli straffet for dette. Sykehussjef Lise-Lott Sjöqvist forteller til avisen at sykepleieren kan forvente seg en «disiplinær reaksjon», uten å spesifisere hvilke konsekvenser det vil få for sykepleieren.

Hittil har seks ansatte fått påvist koronasmitte, men flere har blitt testet og venter på prøvesvar.

- Jeg håper at ingen flere blir smittet, men utifra hva vi har sett av covid-19 tidligere, er jeg ganske urolig for at det blir noen flere smittede. Det finnes en klar risiko for at noen flere som allerede er smittet kan smitte flere under inkubasjonstiden på 14 dager, forteller Blad.