Al Gores klimafilm bommet helt på klimaspådom

- Turistene blir positivt overrasket over å se mye snø, sier turguide.

USAs tidligere visepresident Al Gore fremmet dystre spådommer i klimafilmen «An Inconvenient Truth» (En ubehagelig sannhet). Gores klimaengasjement førte til at han ble tildelt Nobels fredspris i 2007 på deling med FNs klimapanel.

I filmen fra 2006 advarte Gore om konsekvensene av global oppvarming. Blant annet fremmet Gore en spådom om at snøen ville være helt borte fra Kilimanjaro i løpet av 2010-tallet.

- Dessverre vil det ikke være noe snø igjen på Kilimanjaro i løpet et tiår, sa Gore i filmen.

Spådommen skal ha ført til at folk har valfartet til Afrikas høyeste fjell for å krysse av Kilimanjaro på sin bucketlist (liste over ting man vil gjøre før man dør) for å se det snødekte fjellet før det var for sent, skriver The Times.

Al Gore avbildet under en paneldebatt på Verdens økonomiforum i Davos i januar. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

- Overrasket over å se masse snø

Mange klimaforskere har tidligere spådd at all snøen på Kilimanjaro ville være helt borte innen vi kom til 2020-tallet, men den siste måneden har det imidlertid vært mye snø på fjelltoppen, skriver avisen. Og i 2018 ble det registrert uvanlig mye snøfall.

- Mange har ført opp Kilimanjaro på sin bucketlist på grunn av Al Gores deadline, men når de kommer hit blir de positivt overrasket over å se mye snø, sier turguide og eier av Just-Kilimanjaro, Methley Swai, til The Times.

50 år gamle Swai har vært på toppen hele 115 ganger i løpet av de to siste tiårene.

Angrer på dyster prognose



Geolog Douglas R. Hardy ved University of Massachusetts er én av flere klimaforskere som har spådd at snøen ville være borte fra Kilimanjaro i løpet av 2010-tallet.

Han og ti medforfattere sto bak en vitenskapelig artikkel som ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science på begynnelsen av 2000-tallet. Artikkelen spådde at all snøen kunne være borte allerede så tidlig som i 2015, ifølge nettavisen MassLive. Prognosen i artikkelen skal ha lagt grunnlaget for Gores Kilimanjaro-spådom.

- Beklageligvis var det vi som kom med prognosen. Jeg skulle ønske vi ikke hadde gjort det, sa Hardy i et intervju i 2011, ifølge nettavisen MassLive.

- Ingen av oss hadde mye erfaring med fjellet, og det var mye vi ikke forsto av den kompliserte prosessen på fjelltoppen da, som vi forstår nå, sa han.

- Isbreen smelter fortsatt, og den vil nesten sikkert forsvinne i løpet av de neste tiårene, men trolig først om tre til fire tiår, kanskje fem. Men vi vet ikke med sikkerhet. Kanskje bare to, sa han den gang.

Bildet viser den snødekte fjelltoppen til Kilimanjaro i 2016. Al Gore hevdet snøen ville være helt borte innen 2016. Foto: Carl De Souza (AFP)

Vender tilbake denne uken

Nå har Hardy forsket på fjellet i 20 år, og innehar langt mer kunnskap om prosessene på Kilimanjaro enn han gjorde på tidlig 2000-tallet. Denne uken skal han tilbake til Afrikas høyeste fjell for å gjøre nye vurderinger.

- Årstallene i alle de spådommene var helt feil. Men viktigst av alt, så vil alle isbreene på fjellet fortsette å minke i både tykkelse og størrelse, sier han til The Times like før avreise til fjelltoppen.

Den snødekte fjelltoppen på Afrikas høyeste fjell ble foreviget i Ernest Hemingways roman «Sneen på Kilimanjaro» fra 1936. Kilimanjaro ligger i Tanzania og er 5895 meter over havet. Fjellet har tre inaktive vulkaner og flere isbreer på toppen.

- Dette er 9/11

Al Gores påstander i filmen En ubehagelig sannhet har blitt faktasjekket flere ganger, og klimaskeptikere har latterliggjort Gore for sine dystre framtidsutsikter.

Men Gore er fortsatt aktiv og klimaengasjert. Senest i forrige måned advarte han på nytt verdens mektigste på Verdens økonomiforum i Davos om konsekvensene som var i vente.

Gore sa at klimaendringene er langt verre enn mange innser og at det skjer langt fortere enn det folk vil sette pris på.

- Dette er Thermopylae. Dette er Agincourt. Dette er Dunkirk. Dette er Ardenneroffensiven. Dette er 9/11, sa Gore med henvisninger til en rekke historiske slag og angrep, ifølge CNBC.

Bakteppet er et tilbakelagt 2019 med rekordhøye temperaturer i havet, nest høyeste globale snittemperatur og skogbranner som har herjet USA, Amazonas og Australia.