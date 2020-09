Al-Qaida med trusler mot Charlie Hebdo

Folk sto i lang kø i Narvesen Continental i Oslo for å forsøke å få tak i et av de 200 eksemplarer av det franske satiremagasinet Charlie Hebdo som var tilsalgs i 2015. Her sees ukemagasinets forside som viser profeten Muhammed som gråter og holder opp et skilt hvor det står "jeg er Charlie"- "Je suis Charlie" - og "alt er tilgitt "- "Tout est pardonne". Foto: Berit Roald (NTB scanpix)