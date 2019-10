Aldri har flere fått influensavaksine - se hvem som er i risikogruppen

Aldri har flere fått influensavaksine, men mye står igjen for å nå myndighetenes mål. I år vies gravide og unge i risikogrupper ekstra oppmerksomhet.

Årets influensasesong er så vidt i gang, og Folkehelseinstituttet har startet sin ukentlige rapportering.

Målet er at 75 prosent av dem som tilhører en risikogruppe, skal bli vaksinert. Men andelen var bare 28 prosent i sesongen 2017-18, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

De siste årene har myndighetene gjort en særlig innsats for å få flere til å vaksinere seg. Påminnelsen har spesielt vært rettet mot personer over 65 år, samt helsepersonell.

I år ønsker man å nå ut med budskapet til gravide i andre og tredje trimester og andre unge i risikogruppene.

Beskytter babyen

Årsaken til at gravide omfattes av vaksine-rådet, er at influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er dessuten mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner.

Influensa hos spedbarn kan være svært alvorlig, men hvis moren er vaksinert under graviditeten, gir det barnet beskyttelse den første tiden etter fødselen.

En del barn og unge omfattes også av vaksinerådet.

– Eksempelvis har alle barn som bruker inhalasjonssteroider mot astma, økt risiko for alvorlig sykdom og bør vaksineres, sa seniorrådgiver Kjersti Rydland i Folkehelseinstituttet til Fagbladet Journalen tidligere i oktober.

Andre sykdommer eller kroniske tilstander kan være diabetes, nedsatt immunforsvar eller svært alvorlig fedme.

Fakta Influensavaksine anbefales spesielt for ↓ Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

diabetes type 1 og 2

kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

kronisk nevrologisk sykdom eller skade

nedsatt immunforsvar

svært alvorlig fedme (KMI over 40)

annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege I tillegg anbefales influensavaksine til: Helsepersonell som har pasientkontakt.

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Vaksine på vei

Fra og med denne sesongen vil alle influensavaksiner i Norge inneholde fire virusstammer, slik at den dekker to influensa A- og to influensa B-stammer.

Årets vaksine kommer om lag en måned senere enn normalt på grunn av forsinkelse i anbefalingen om sammensetningen av vaksinen fra Verdens helseorganisasjon.

De forhåndsbestilte vaksinene er i disse dager på vei ut til kommunene. Over 700.000 vaksinedoser er forhåndsbestilt til målgruppene.

Dette er vesentlig mer enn alle tidligere sesonger og gjenspeiler den økte etterspørselen etter vaksine fra forrige sesong, opplyser Folkehelseinstituttet.

(©NTB)