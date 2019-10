Alfred Bjørlo fikk 36,2 prosent stemmer - nå advarer han mot Sylvi Listhaug

Venstres superordfører vil ikke ha noe av retorikk som nører opp under fremmedhat.

FORNEBU (Nettavisen): I nye Stad kommune gjorde Venstre et brakvalg og fikk 36,2 prosent av stemmene.

- Jeg har nesten ikke stemme igjen, kom hit i morges, etter at vi har feiret i tre dager til ende, sier Venstre-ordfører, Alfred Bjørlo, til Nettavisen søndag.

Fra nyttår blir Eid og Selj, samt Bryggja fra Vågsøy, slått sammen til Stad kommune.

Bjørlo er en av veldig mange som har stilt sin plass «til disposisjon» for Venstres valgkomité, som senest 6. mars kommer med sin innstilling.

Det er et enormt sprik mellom Venstre nasjonalt på 2-3-tallet og det han opplever i sitt distrikt:

- Vi skal ikke ha for mange «nasjonale bedrevitere». Venstre nasjonalt sitter veldig langt vekke og oppe og definerer hvordan folk skal leve sine gode liv, der skal vi ikke være. Vi skal gi mer frihet og makt ut til folk, sier Bjørlo til Nettavisen.

Advarer mot Sylvi Listhaug

- Hva tenker du om å eventuelt bytte ut Frp med MDG?

- Venstre er et sentrumsparti. Vi har i oss en balanse mellom stat og private initiativ, som gjør at vi i prinsippet kan samarbeide i begge retninger. Jeg har vært for et bredt borgerlig samarbeid ved de to siste valgene fordi det har vært nødvendig å få trøkk på verdiskapningspolitikken, næringspolitikken i Norge, få gjort en del store grep som kommunereform og andre ting, men det er situasjonsbetinget, sier han.

Og det er forhold som kan stikke kjepper i hjulene for videre samarbeid:

- Vi har hatt et godt samarbeid med Frp på mange områder, men hvis vi nå opplever at Frp går tilbake til en linje der klimafornektere som gamle Carl I. Hagen får styre klimapolitikken og personer som Sylvi Listhaug får lov å nøre opp under fremmedhat og bli dominerende i hvordan vi snakker om andre folk, blir det krevende.

Han frykter en retorikk som nører opp under hat og fordommer:

- Men jeg forutsetter at Frp står på regjeringsplattformen og gjør de det, vil samarbeidet vare, sier Bjørlo.

Åpner for MDG-samarbeid

- Venstre er et sentrumsparti, det er klart vi må kunne samarbeide i ulike retninger og klimapolitikken blir viktig, så det å sette seg ned å snakke med MDG, mulighetene for å få MDG med i et samarbeid, er noe av det vi må snakke om før 2021. Det er jeg helt åpen for.

- Hvordan kan MDGs næringspolitikk kombineres med det Venstre står for?

- For å være litt tabloid, er det noe som skiller de to partiene. Mens Venstre har en god næringspolitikk, mangler MDG den foten når de snakker om miljø, etter min mening. Vi i Venstre har troen på at næringslivet er en del av løsningen på klimaproblemet, så vi må være offensive.

- Kan ikke ha en politikk for livsfjerne fantasier

- Det er derfor Venstre er mitt parti, understreker han - og sier at her må MDG eventuelt tilnærme seg Venstre:

- Vi kan ikke ha en politikk bare for livsfjerne fantasier om en fremtid der vi glemmer verdiskapningsfoten. Det å skape verdier er en helt grunnleggende del av det å bygge et godt samfunn - det gjelder like mye for et grønt samfunn som dagens sorte oljesamfunn.

- Hvem er din favoritt til å bli ny Venstre-leder?

- Det vil jeg ikke svare på, men at det er behov for fornyelse i ledelsen, det er det ingen tvil om.

