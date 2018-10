Algerie innfører forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg, som burka og nikab, på alle arbeidsplasser i landet.

Statsminister Ahmed Ouyahia i det nordafrikanske landet sier i en uttalelse at «enhver bekledning som hindrer utøvelse i den offentlige tjenesten, særlig nikab, er strengt forbudt på arbeidsplassen».

En talsmann for statsministeren sier at ansatte må kunne identifiseres på arbeidsplasser over hele landet for å unngå sikkerhetsrelaterte trusler.

97,9 av Algeries befolkning er muslimer, ifølge det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center.

Mest sett siste uken