Alkohol utestenger engasjerte ungdommer

At unge politikerspirer utestenges fra møter på grunn av alkoholservering er både unødvendig og urettferdig.

Etter #metoo lovte de politiske partiene ny bevissthet om alkoholservering, særlig på arrangementer for ungdom.

Politiske partier burde være gode eksempler på inkludering. Det er derfor skuffende at møter der ungdomspolitikere skal delta legges til lokaler med alkoholservering. Det er lett å forstå frustrasjonen til Ingvild Husby, medlem av KrFU på tredje året.

Kan ikke fortsette sånn

Ingvild opplevde at «valgkamp kick-off»-arrangementet for ungdomspartiene var lagt til en bar med 18-årsgrense. Skuffet måtte hun innse at det er visse arrangement hun går glipp av. «Dette er ikke annet enn utestengelse», skriver Ingvild på Aftenposten Si ;D. Slik kan vi ikke ha det. Hun etterlyser flere alkoholfrie møteplasser for ungdomspolitikere, særlig med tanke på at aldersgrensen for å melde seg inn i flere partier er 13 år.

Trygghet, trivsel og fellesskap

Innen 9. september kan du forhåndsstemme i årets lokalvalg. Vi oppfordrer deg til å stemme på de politikerne som vil ha flere alkoholfrie arenaer i ditt nærmiljø. Det er viktig for trygghet, trivsel og fellesskap.

I Norge er det rundt 1 av 10 voksne som drikker så mye at de har risiko for helseskade og avhengighet. Hele 90.000 barn vokser opp i hjem der én eller begge foreldrene drikker for mye.

Alkoholfrie soner

Derfor er det viktig at noen soner forblir alkoholfrie, som for eksempel idrettsarenaer, parker, strender og andre steder der barn og voksne deltar.

Politikken er intet unntak. For ungdomspartiene burde dette være en selvfølge. Flere ungdomsorganisasjoner har innført alkoholforbud på arrangement der unge under 18 år deltar.

Håper ungdomspolitikken gjør det samme, slik at alle kan være med der man samles - også engasjerte 13-åringer.