All flytrafikk kansellert i Hongkong

All flytrafikken på en av verdens travleste flyplasser i Hongkong ble tirsdag ettermiddag kansellert grunnet flere hundre demonstranter som blokkerer avgangshallen.

Sky News melder at flyplassen i Hongkong må kansellere alle avgangene tirsdag etter at flere tusen demonstranter igjen har inntatt flyplassen.

Frykten for Kinas reaksjon på protestene er økende.

Flyplassen åpnet for trafikk igjen tirsdag morgen etter mandagens demonstrasjoner. Men kaoset er langt fra over.

Taper inntekter

Tirsdag ettermiddag vendte nemlig demonstranter tilbake til flyplassen for å delta i en ny protest mot den Beijing-støttede regjeringens håndtering av protestene. Flere hundre demonstranter blokkerte på nytt avgangshallen.

– Stå opp for Hongkong, stå opp for friheten, ropte demonstrantene mens passasjerer hastet forbi for å rekke forsinkede fly.

– Vi prøver å hindre flygninger i dag, på samme måte som i dag, ved å blokkere hele avgangsområdet slik at besøkende eller folk som forsøker å forlate Hongkong, ikke kan dra, sier Joshua Wong, en av demonstrantene.

Demonstrantene håper myndighetene taper inntekter ved at flygninger blir innstilt, legger han til.

Samtidig fortsetter flere tusen andre demonstranter sitt-ned-aksjonen for femte dag på rad i flyplassens ankomsthall. Noen av dem deler ut løpesedler der de opplyser om politivold mot aktivister.

Støtte og motstand

Sitt-ned-aksjonen mandag førte til at flyplassmyndighetene innstilte resten av flygningene, over 200. Rundt 5.000 demonstranter deltok.

Tirsdag er fortsatt flygninger både innstilt og forsinket.

Noen reisende ga likevel uttrykk for at de støtter demokratiforkjemperne.

– Demonstrantene er de herligste folkene i verden. Jeg forstår grunnlaget for protesten, og de har et poeng: Det handler om frihet og demokrati og er utrolig viktig, sier den 65 år gamle briten Pete Knox, som skulle til Vietnam.

Andre så ut til å ha fått nok.

– Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å fly til Hongkong igjen, sa Kerry Dickinson, som hadde reist fra Sør-Afrika og som ikke fant igjen bagasjen da hun kom til Hongkong tirsdag morgen.

– Terrorisme

Myndighetene i Hongkong mener turistindustrien allerede er påført stort tap som følge av de over ni uker lange demonstrasjonene.

Analytikere mener utenlandske investorer kan komme til å tenke seg om to ganger før de etablerer seg i Hongkong.

Sentralregjeringen i Beijing mener protestbevegelsen nærmer seg «terrorisme». På fastlandssiden av grensen, i byen Shenzhen, har paramilitært politi blitt samlet til øvelser.

Beijing pleier å bruke terrorisme-definisjonen bredt, inkludert om ikkevoldelig motstand i minoritetsregioner som Tibet og Xinjiang.

Men myndighetenes bruk av terrorisme-begrepet i tilknytning til Hongkong øker sannsynligheten for større sammenstøt og mulig opphevelse av rettigheter for dem som blir pågrepet, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Ingen vei tilbake

Hongkongs leder Carrie Lam, som ble utpekt til vervet av Beijing, sa på en pressekonferanse tirsdag at den pågående ustabiliteten, kaoset og volden har ført til at det nå er «ingen vei tilbake» for byen.

– Jeg, som øverste leder, er ansvarlig for å gjenopprette Hongkongs økonomi og hjelpe Hongkong videre, sa Lam, som ikke gikk nærmere inn på hvordan en forsoning med demonstrantene kunne skje. Hun setter som forutsetning at all vold fra demonstrantene må opphøre først.

Samtidig viser demonstrantene ingen tegn på å gi slipp på sin kamp mot Lams administrasjon. De krever at hun går av, at hun skrinlegger fullstendig et lovforslag om utlevering av borgere til rettsforfølgelse på fastlandet, at det må holdes demokratiske valg, at pågrepne fra tidligere demonstrasjoner må løslates, og de krever uavhengig gransking av makt mot demonstranter.

