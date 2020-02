All flytrafikk til Kanariøyene omdirigeres på grunn av uvær

Alle flyplassene på øygruppen er stengt.

Alle fly til og fra Kanariøyene rammes. Det er flyplassopperatøren Aena som har besluttet at alle rullebaner på øya skal stenges, skriver Canariavisen.

De blir stengt til tidligst klokken 20 søndag kveld.

Dette skjer etter at det lørdag var store problemer, da SAS og Norwegian kansellerte avganger til Gran Canaria og Tenerife og til Gran Canaria.

Les: Ole og familien har vært sandfast på flyplassen i 24 timer - vet fortsatt ikke når de kommer seg hjem

Både SAS og Norwegian melder også om dette på sine hjemmesider.

- Totalt har vi kansellert ti flygninger til og fra Skandinavia i dag, hvorav fem fra Norge, tre fra Danmark og to fra Sverige. Vi har gjennom natten jobbet på spreng for å ivareta våre kunder på best mulig måte, ved å bistå med hjelp til å skaffe hotellovernatting. Vi har også delt ut matkort på flyplassen. Det er en krevende og uoversiktlig situasjon ettersom alle flyselskap er berørt og de fleste hoteller er fulle, skriver Norwegian på sin hjemmeside.

Norwegian skriver også at alle flyene som har vært på Gran Canaria og Tenerife, må gjennom tekniske inspeksjoner for å sikre at de ikke har fått skader i sandstormen.