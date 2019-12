Alle billettprisene øker: - Heftig og totalt unødvendig løftebrudd av Raymond

Det mener statssekretær Tommy Skjervold (Frp).

26. januar til neste år øker billettprisene på samtlige billett-typer. Det strider med byrådspartiene som 22. oktober ble enige om å kutte prisene på enkeltbilletter med 20 prosent.

Her er de nye prisene:

Her er Ruters nye satser som kommer til å gjelde fra 26. januar 2020. Foto: Ruter

Nå reagerer regjeringen med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i spissen:

- Dette er strengt tatt et rimelig heftig, men totalt unødvendig løftebrudd av Arbeiderpartiet og MDG, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold (Frp), til Nettavisen.

- Trenger ikke bryte dette løftet

Han mener byrådet er tilbudt en gavepakke fra regjeringen med bompengeforliket som skal gi 10 milliarder til de store byene.

- Vi har tilbudt dem et skikkelig Kinder-egg med som vil gi både lavere kollektivpriser, bedre kollektivtilbud og lavere bompenger, sier Skjervold.

Tommy Skjervold (Frp) er statssekretær i Samferdselsdepartementet. Foto: Olav Heggø

I valgkampen lovet Miljøpartiet de Grønne (MDG) å kutte kollektivprisene i Oslo med 20 prosent. Da byrådsplattformen for de neste fire årene ble presentert, lå det bare inne et kutt på enkeltbillettene for kollektivreiser, fra 36 til 29 kroner.

Fra 26. januar øker imidlertid prisen på en forhåndskjøpt enkeltbillett til 37 kroner og til 57 kroner hvis du kjøper den om bord.

Her er de nye satsene! Alle billettene blir dyrere 26. januar, ifølge Ruter. Foto: Ruter

Statssekretæren kommer med klar tale:

- Hvis byrådet er villige til å redusere bompengene, får de altså milliarder til kollektivtrafikk som de kan bruke til å kutte billettprisene for innbyggerne. Oslo eneste byen som ikke har gitt positive signaler til dette.

Skjervold ser ingen grunn til at det sittende byrådet skal bryte løftet de har gitt sine velgere.

- Byrådslederen trenger ikke bryte løftet om lavere priser. De tilbys en ren gavepakke, men velger å sitte stille i båten og øke prisene uten å løfte en finger, sier han og betegner det hele som et «gedigent mageplask» etter å ha gått så høyt ut i valgkampen.

- Raymond kunne sagt ja takk til Regjeringens gavepakke og satt ned prisene i morgen, dette er et hån mot innbyggerne i hovedstaden, sier Skjervold.

Må sende bestilling til Ruter

Så enkelt er det imidlertid ikke. Ruter opplyste til Nettavisen fredag at hvis billett-prisene skal reduseres, må Oslo kommune og Viken bli enige og så legge inn en bestilling hos Ruter - cirka tre måneder før effektuering.

Statssekretæren oppfordrer byrådet til å ta imot en utstrakt hånd fra regjeringen i romjulen.

- Hvor lang frist har dere gitt byrådet på å svare?

- Vi har ikke satt noen frist, men vi har mye annet å bruke pengene på, så det er ingen grunn til å somle og straffe kollektivbrukere og bilister, svarer Skjervold.

- Vi skal forhandle med Viken

Nettavisen har vært i kontakt med byråden for miljø og samferdsel (MOS) for en kommentar til prisøkningen over hele fjøla.

- Byrådet ønsker å kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent og å innføre familierabatt til alle dager utenom rushtid. Nå skal vi forhandle med Viken om hvordan vi kan få til en god løsning for et bedre og billigere kollektivtilbud, sier byrådssekretær Morten Nordskag i byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) til Nettavisen.