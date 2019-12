Alle billettprisene øker - stikk i strid med det byrådet lovet

Her er de nye takstene.

​ 26. januar 2020 endrer Ruter prisene for alle billettyper.

Det er stikk i strid med hva byrådspartiene ble enige om i sin felles plattform, presentert 22. oktober.

De lovet nemlig å senke prisene med 20 prosent. I stedet økes nå billettprisene samlet sett med 3,0 prosent.

Billettprisen øker

I valgkampen lovet Miljøpartiet de Grønne (MDG) å kutte kollektivprisene i Oslo med 20 prosent. Da byrådsplattformen for de neste fire årene ble presentert, lå det bare inne et kutt på enkeltbillettene for kollektivreiser, fra 36 til 29 kroner.

Fra 26. januar øker imidlertid prisen på en forhåndskjøpt enkeltbillett til 37 kroner og til 57 kroner hvis du kjøper den om bord.

- Skal forhandle med Viken

Nettavisen har vært i kontakt med byråden for miljø og samferdsel (MOS) for en kommentar til prisøkningen over hele fjøla.

- Byrådet ønsker å kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent og å innføre familierabatt til alle dager utenom rushtid. Nå skal vi forhandle med Viken om hvordan vi kan få til en god løsning for et bedre og billigere kollektivtilbud, sier kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram i byrådsavdelingen for miljø og samferdsel til Nettavisen.

Her er de nye satsene som vil gjelde fra 26. januar:

Nettavisen har snakket med Ruter, som forklarer at dette er den årlige prisjusteringen Ruter gjør. Hvis prisene skulle blitt redusert, måtte Oslo kommune og Akershus fylkeskommune - eller nye Viken - ha blitt enige og lagt inn en bestilling hos Ruter.

Det er ikke gjort.

Billettinntektene utgjør over halvparten av Ruters samlede inntekter, og går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet.

– Billettinntektene er viktige for at vi skal opprettholde dagens tilbud, og derfor justerer vi prisene våre i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig. Kollektivtrafikken i hovedstadsregionen er blitt kraftig utvidet og har hatt en fantastisk vekst de siste årene. Dette ønsker vi skal fortsette, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, i en pressemelding.