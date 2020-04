Alle, bortsett fra Arbeiderpartiet, er enige med Jan Bøhler

Som så ofte før er ikke spørsmålet om man er enig med det han skriver, men om Jan Bøhler kan få Arbeiderpartiet med seg.

Av Roy Steffensen, stortingsrepresentant for Frp og leder av utdannings- og forskningskomiteen

Før helgen kunne vi hos Nettavisen lese et flott leserbrev av Jan Bøhler (Ap). Og som så ofte før er ikke spørsmålet om man er enig med det han skriver, men om Jan Bøhler kan få Arbeiderpartiet med seg. Denne gangen skrev han om innvandrere og språk, og hevdet at innvandrere har et «personlig ansvar for å lære seg norsk når de kommer hit».

Dette er tanker folk flest har støttet i årevis, og Frp har ofte talt dette budskapet og løftet det politisk.

Det skal vi også gjøre på fredag, for da skal Stortinget stemme over å «innføre en plikt for kommunene til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart for å identifisere barn som har behov for nærmere kartlegging av sine norskkunnskaper».

Stortingsmeldingen «Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» skal behandles i Stortinget, en melding som ble lagt frem mens Frp fortsatt var i regjering, og hvor vi blant annet fikk dette fremmet.

Arbeiderpartiet foreslår derimot, sammen med Senterpartiet og SV, et konkret forslag om at dette ikke skal gjennomføres. Forslag 3: «Stortinget ber regjeringen om å ikke innføre plikt til kartlegging av alle barns norskkunnskaper før skolestart»

Vi ser dessverre at Arbeiderpartiet her aktivt motarbeider tiltak som vil bidra til bedre integrering. Integreringen har åpenbart feilet for store grupper, når man som Bøhler påpeker at enkelte har bodd i Norge i over 30 år uten å kunne språket.

Dette handler om å stille krav, og det er tross alt ikke for mye forlangt at personer med permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap lærer seg språket i landet de skal bo i, og at de lærer dette videre til sine barn.

Når store deler av det somaliske miljøet ikke får med seg at alle i Norge har snakket om koronaviruset de siste ukene, og derfor ikke klarer å ta til seg livsviktig informasjon, er det meget alvorlig. Dersom vi ikke fanger opp at barn ikke snakker norsk før de begynner på skolen, vil det i mange tilfeller være for sent.

All forskning viser at barn som ikke snakker norsk ofte faller bakpå og underpresterer i utdanningssystemet.

Det er flott at Jan Bøhler nå har kastet seg på debatten om språk. Så da venter jeg i spenning på hva han vil gjøre i Stortinget på fredag. Vil han stemme sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, eller vil han bryte og stemme med oss, eller vil han klare å snu Arbeiderpartiet slik at de ikke stemmer i mot et godt integreringstiltak som handler om å tidlig fange opp barn med svake norskferdigheter?

Frp mener norsk språk er nøkkelen inn i samfunnet vårt, og håper Bøhler ikke bare har det i pennen, men også viser hva han mener under votering på fredag.