Alle de siktede i Hønefoss løslates

Kravene for varetektsfengsling ikke lenger er til stede, opplyser politiet.

Politiet løslater onsdag alle de siktede mennene etter at en kvinne (20) natt til mandag meldte om gruppevoldtekt i Hønefoss. Det skriver politiet i en pressemelding onsdag. De skriver at vilkårene for varetektsfengsling ikke lenger er til stede.

- Det er særlig vilkåret om bevisforspillelsesfare som ikke lenger er oppfylt. Samtlige involverte er avhørt og nødvendige spor, både fysiske og tekniske, er sikret, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder.

I pressemeldingen heter det at etterforskningen vil fortsette i uforminsket styrke i dagene fremover.

- Samtlige involverte er avhørt, og nødvendige spor, både fysiske og tekniske, er sikret, sier Garder til NTB.

Det poengteres også at siktelsen mot mennene ikke er frafalt.

Syv menn ble siktet for grov voldtekt i saken. Hendelsen skal ha skjedd sted natt til tirsdag denne uken. Samtlige av de siktede nekter straffskyld.

Etter planen skulle det holdes fengslingsmøter for de siktede mennene onsdag formiddag, men dette ble utsatt fordi politiet ville gjennomføre nye avhør, blant annet av fornærmede og et vitne, ifølge VG.

Også kvinnen har forklart seg for politiet. Hun møtte på politihuset på Hønefoss onsdag formiddag sammen med bistandsadvokat Guro Trillhus.

– Vi sitter i avhør nå og går gjennom hendelsen. Mer enn det vil jeg ikke fortelle fra det avhøret, sa Trillhus til NRK.

Garder bekreftet tirsdag overfor NTB at de sju siktede er av østeuropeisk opprinnelse. De har ikke norsk statsborgerskap, men har trolig oppholdt seg i landet en stund, ifølge Garder.