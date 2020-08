Alle disse Trump-ene skal tale: - Vil ikke kalle det et dynasti, men det er veldig atypisk

- Det er kanskje uvanlig og atypisk at så mange familiemedlemmer taler på et landsmøte, sier republikaner bosatt i Norge.

Mandag kveld er det første dag av Republikanernes landsmøte. Det er lagt opp til at president Donald Trump skal tale hver eneste kveld. Trumps nærmeste familiemedlemmer får stor plass på landsmøtet, ettersom førstedamen, to døtre, to sønner og én svigerinne også skal holde taler.

Les også: Trump på landsmøte: – Vi er nødt til å vinne

Utfra smittevernhensyn avholdt Demokratene sitt landsmøtet i forrige uke på en digital plattform. Store deler av Republikanernes landsmøte blir også avholdt virtuelt.

Nettavisen har intervjuet en republikaner bosatt i Norge om Trumps viktigste (og dårligste) politiske prestasjoner, hans vinnersjanser 3. november, Trump-familiens inntog på landsmøtet og om hvorvidt presidenten vil avvise et eventuelt valgresultat der han går tapende ut av presidentvalget.

Les også: Slik vil Joe Biden endre verden hvis han blir valgt

Mens Demokratene brukte mye tid og krefter på å angripe Trump, tror amerikanske Austin Rasmussen at den sittende presidenten vil finne en fin balansegang mellom å formidle sitt politiske budskap og angripe motstanderen.

Rasmussen er styreformann i Republicans Abroad Norway.

- Balansere mellom angrep og budskap

- Hva vil Trump ha størst fokus på under landsmøtet, egen politikk eller angrep på Biden og Demokratene?

- Trumps hovedbudskap på landsmøtet vil være å fremheve ønsket om å forene nasjonen gjennom å finne en løsning på denne pandemien. Han ønsker å fjerne alle byråkratiske hindringer som står i veien for å få godkjent og distribuert en ny vaksine så raskt som mulig. Han vil at USA skal overvinne koronaviruset, slik at amerikanere igjen kan gå ut og føle seg hundre prosent trygge. Deretter vil han fokusere på økonomien. Hans største prestasjon er at økonomien har nådd historiske høyder før pandemien rammet. Arbeidsledigheten har vært rekordlav. Trump vil overbevise om at han vil klare det igjen, sier Rasmussen til Nettavisen.

Les også: 15 år gammel jente skaper Trump-kaos

- Demokratenes hovedbudskap under deres landsmøte var hovedsakelig å si hvor mye de hatet Trump og hvor lite empatisk han er. Jeg håper Trump vil være flinkere til å balansere dette, og heller fremheve alt han har oppnådd i sin først periode. Og det er ikke lite.

- Jeg tror ikke Trump trenger å være så opptatt av å gå etter Biden, fordi Biden er selvdestruktiv. Han lider åpenbart, til en viss grad, av kognitiv og mental svikt. Han har selv innrømmet at han bare er en overgangskandidat (sitter bare en periode red.anm.). Visepresidentkandidat Kamala Harris er en av de mest venstreradikale blant Demokratenes senatorer. Kanskje enda mer venstreradikal enn senator Bernie Sanders som er en selverklært sosialist. Og hennes tidligere erfaring som delstatsaktor i California vil ikke falle i god smak hos alle demokratene, sier Rasmussen.

Den amerikanske republikaneren Austin Rasmussen er styreleder for Republicans Abroad Norway. Foto: Privat

Trumps største prestasjoner

- Hva er Trumps viktigste politiske prestasjoner?

- Hans viktigste prestasjoner i innenrikspolitikken er økonomien. En av de viktigste prestasjonene i utenrikspolitikken er at han har framforhandlet denne normaliseringsavtalen mellom UAE (De forente arabiske emirater) og Israel, i tillegg til at han har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad og flyttet USAs ambassade dit. Dette vil ha stor betydning for situasjonen i Midtøsten, sier Rasmussen.

Avtalen om å normalisere forholdet mellom Israel og UAE, hvor sistnevnte forutsetter en skrinlegging av planen om å annektere deler av den okkuperte Vestbredden, ble ønsket velkommen av Norge og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide forrige uke.

Les også: Michelle Obama hylles av selveste Fox News

Trumps anerkjennelse av Jerusalem har imidlertid fått massiv kritikk fra mange hold, og ingen store vestlige land har fulgt etter med anerkjennelse og ambassadeflytting.

- En annen innenrikspolitisk prestasjon er håndteringen av koronaviruset. Enhver annen president i samme situasjon ville vært fristet til bruke pandemien som en power-grab (tilegne seg mer makt), og brukt dette til å innføre mer autoritære og grunnlovsstridige tiltak. Det amerikanske systemet er satt sammen på en sånn måte at det er opp til hver enkelt delstat å beslutte hvilke tiltak en ønsker å innføre. Trump har ikke blandet seg inn eller overprøvd delstatenes beslutninger. Alle guvernører fra de store delstatene har bekreftet dette. De sier at Trump alltid tar telefonen når de ringer, og gir dem det de trenger av forsyninger, alt fra intensivutstyr til medisiner. Det i seg selv er en enorm prestasjon, sier Rasmussen.

President Trump har fått massiv kritikk fra flere hold for håndteringen av koronapandemien. Han har gått kraftig ut med kritikk mot enkelte senatorers håndtering på delstatsnivå, men har ikke overstyrt dem politisk og føderalt. Hittil har over 176.000 amerikanere mistet livet i pandemien. Trump ble nylig hardt presset på dødstallene i et Axios-intervju.

En ny meningsmåling viser at 57 prosent av republikanere mener at det høye koronadødstallet er «akseptabelt», ifølge målingen til CBS News-YouGov. Blant demokrater er det 10 prosent som mener det samme. 73 prosent av republikanerne mener USA har håndtert pandemien «bra». Totalt er det 62 prosent som mener håndteringen «går dårlig».

I USA begynner Det republikanske partiets fire dager lange landsmøte mandag kveld. President Donald Trump får hovedrollen gjennom hele møtet. Foto: Alex Brandon (AP)

- En fjerde viktig prestasjon er noe han gjennomførte tidlig i perioden. Og det var å deregulere byråkratiet. De fleste regler og restriksjoner som kommer fra staten, er fattet av byråkrater som sitter på kontorene sine i evig tid. De er ikke folkevalgte. De står bak regler og restriksjoner som har stor påvirkning på amerikanske liv. Trump etablerte på et tidlig tidspunkt en ny regel om deregulering. For hver nye regel som ble fattet av byråkratene, måtte to gamle regler fjernes. Dette var et viktig dereguleringsgrep.

- Trump re-poster kanskje litt for mye

- Hva er Trumps dårligste prestasjoner?

- Jeg skulle ønske at han ikke var så opphengt i Twitter. Han kjemper ikke bare mot hele Det demokratiske partiet, Biden og Harris, men også mot de tradisjonelle, etablerte mediene. Og de er hele tiden på leting etter ting som kan trekke ham ned.

- Det er bra at Trump slår tilbake, men han re-poster kanskje litt for mye og er kanskje litt for frittalende. Det kan kanskje skape mer problemer enn det som strengt tatt er nødvendig. Nå som vi nærmer oss valgkampens høydepunkt med debatter og selve innspurten, mener jeg han burde være flinkere til å tenke gjennom hva han legger ut på Twitter.

Styreleder i Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, mener Joe Biden åpenbart lider av kognitiv og mental svikt. Foto: Paul Sancya (AP)

Trumps vinnersjanse

- Tror du Trump har en sjanse til å bli gjenvalgt?

- Hvis du hadde spurt meg for to måneder siden, hadde jeg sagt at muligheten var ganske små. Og to måneder før det igjen, ville jeg sagt at det var en 50 prosent sjanse. Og før koronapandemien ville jeg sagt at dette var en sikker seier. Korona har vært et svakt punkt, men akkurat i dag er jeg tilbake på 50 prosent sjanse. Det kan gå begge veier. De siste målingene er ganske like som det de var på samme tidspunkt under valgkampen mellom Trump og Clinton. Og vi så jo hva som skjedde da. Det kan være at Demokratene vinner popular vote (det totale antallet stemmer red.anm.), mens Trump vinner valgmannsstemmene (antall valgmannsstemmer avgjør valget). Trump har en god sjanse til å vinne valgmannstemmene i de delstatene han trenger.

Les også: Har simulert presidentvalget 40.000 ganger. Her er utfallet





Vil han avvise et dårlig valgresultat?

- Tror du Trump vil avvise valgresultatet dersom han taper?

- Jeg vet ikke om han vil avvise resultatet eller ikke. Det som skjer nå, er at Demokratene gjør en god jobb med å bygge opp under denne konspirasjonsteorien om at poststemmer er helt avgjørende.

- Uansett hvem som vinner, tror jeg det vil bli stilt spørsmål rundt legitimiteten av valgresultatet og om det ble avholdt på en rettferdig måte. Hvis Trump vinner, tror jeg noen demokrater vil bli voldelige. Vi har allerede sett hvordan Demokratene har omfavnet lovløsheten som har herjet i enkelte amerikanske byer, sier Rasmussen og henviser til protestene i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd.

Portland, Chicago og Albuquerque er blant byene som har opplevd store demonstrasjoner og opptøyer med det som omtales som «venstreradikale krefter» i spissen.

- Hvis Biden vinner kan jeg nesten garantere at du ikke vil se den samme voldelige tendensen blant republikanere. Men de vil kreve at valgresultatet blir gransket, sier Rasmussen.

- Jeg tror det er et stort potensiale for mistillit når valgdagen er her. Hvis udokumenterte konspirasjonsteorier om posten og Trump forfølges på samme måte det gjøres i dag, og hvis flere tilfeller av valgfusk blir oppdaget, så kan det forårsake en utbredt mistillit, sier Rasmussen.

- Dette valget vil trolig ende svært tett. Dette vil utløse konspirasjonsteorier på begge sider, akkurat som vi opplevde i 2016, men vi må avvente og se hvorvidt de er verdige en granskning. Demokratene brukte omtrent all sin tid på å etterforske sånne konspirasjonsteorier etter at Trump vant i 2016, og ingenting med substans kom ut av de granskningene, sier han og henviser blant annet til riksrettssaken mot Trump der han ble frifunnet av det republikanske flertallet.

Trump-familien tar mye plass på landsmøtet

- Syv Trump-familiemedlemmer, inkludert presidenten selv, skal tale under Republikanernes landsmøte. Har Trump-familien tatt over partiet og er det et slags dynasti?

- Jeg vil ikke kalle det for et dynasti. En familie må ha hatt makt i mer enn fire år før en kan kalle det et dynasti. Man kan kanskje bruke begrepet om Bush og Clinton. Det er kanskje uvanlig og atypisk at så mange familiemedlemmer taler på et landsmøte. Men Demokratenes landsmøte var også veldig uvanlig, hvor det var en tidligere president som slo hardt ned på sin etterfølger, noe som er høyst uvanlig. Hele formatet til Demokratenes landsmøte var ukonvensjonelt, men vi lever også i en veldig ukonvensjonell tid med denne pandemien. Budskapet til Demokratene er at pandemien er Trumps skyld. Jeg tror Trump vil ha fokus på fysisk tilstedeværelse under landsmøtet. Han vil være opptatt av å nå ut til velgerbasen, og ikke være så opptatt av å spre frykt.

- Jeg synes ikke det er så rart at Trumps familiemedlemmer taler på landsmøtet. De har vært veldig synlige i offentligheten og enkelte har hatt viktig politiske posisjoner. Da er det ikke så rart at de involverer seg i prosessen med å få president Trump gjenvalgt.

I tillegg til presidentens kone, to sønner og to døtre (Melainia, Eric, Donald jr., Tiffany og Ivanka), skal hans svigerinne Lara Trump (gift med Eric) også holde tale på landsmøtet.

Startet mandag

Ved 18.30-tiden mandag kveld ble Trump formelt nominert som Republikanernes presidentkandidat under partiets landsmøte. Trump fikk overveldende støtte fra partiets delegater rundt om i USA, og han havnet dermed raskt over den nødvendige grensen på 1.276 stemmer, melder NTB.

Kort tid senere holdt Trump en tale. Det var ventet at Trump skulle holde en tale ved 22-tiden amerikanske tid, men i stedet tok han til scenen allerede ved 19.30-tiden norsk tid.

Da Trump kom på scenen, ropte de fremmøtte; «Fire år til - Fire år til», hvorpå Trump til slutt uttalte:

- Hvis du vil gjøre dem skikkelig gale, så si 12 år til. Fordi vi tok dem i å gjøre noen virkelig forferdelige ting i 2016. Og vi må være forsiktige fordi de prøver å gjøre det igjen, sa Trump i talen, og viste til debatten som pågår nå i USA rundt poststemmene.

- Det er ikke riktig og det er ikke rettferdig. Vi må være veldig forsiktige, sa Trump, som også hevdet at den eneste måten demokratene kan frata dem valgseieren på, er hvis valget manipuleres om poststemmene.

- Dette er tidenes viktigste valg, det viktigste i amerikansk historie. Landet vår kan gå i en fryktelig, fryktelig retning, eller så kan det gå i en forsatt bra retning, slik vi så det før pesten kom fra Kina, sier Trump.