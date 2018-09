Alle fem drept i trafikkulykke på Rjukan

Verst tenkelig utfall.

Alle i bilen omkom da en bil med fem personer kjørte av fylkesvei 651 og inn i en fjellvegg i Telemark.

Politiet opplyste ved 17-tiden søndag at fire personer mistet livet og at en person var fløyet til sykehus. Kort tid senere ble det bekreftet at også den femte personen var død.

– Personen som ble fløyet til Ullevål sykehus etter ulykken, døde dessverre som følge av skadene. Alle de fem som var i bilen da ulykken skjedde, er bekreftet omkommet, bekrefter politiet på Twitter klokken 17.30.

Personen som ble flydd til Ullevål sykehus etter trafikkulykken, døde dessverre som følge av skadene. Alle de 5 som var i bilen da ulykken skjedde, er bekreftet omkommet. Politiets kriminalteknikere har kommet frem til ulykkesstedet. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) September 2, 2018

Politiet arbeider med å varsle de pårørende, og kan foreløpig ikke si noe mer om kjønn og alder på de omkomne.

Fjellvegg

Politiet fikk først melding om det som ble beskrevet som en alvorlig ulykke klokken 13.44 søndag ettermiddag. Bilen var på vei nedover i retning Rjukan på fylkesvei 651, da den kjørte av veien i en skarp 180 graders venstresving. Minst en av de fem i bilen satt fastklemt.

Politiet vet foreløpig ikke hva som var årsaken til utforkjøringen. Både ulykkesgruppen til Statens vegvesen og kriminalteknikere er på plass for å forsøke å finne svar på det.

– Vi jobber med avhør og ivaretakelse av vitner som har kommet tidlig til ulykkesstedet. Senere vil vi også undersøke bilen for å forsøke å finne ut hva ulykken skyldes, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Vitner bes melde seg:

«Politiet har fått opplyst fra vitner at en annen bil, mulig grå eller blå Audi A3, var tidlig på stedet etter ulykken. Politiet har ikke vært i kontakt med de som var i denne bilen, og ønsker å komme i kontakt med de som var i denne bilen. De kan ta kontakt med politiet på 02800,» skriver de på Twitter.

Veien er stengt

Inntil videre får ingen kjøre ned til Rjukan fra Gaustatoppen, og heller ikke opp fra Rjukan langs fylkesvei 651, mens nødetatene arbeider på stedet.

– Dette er en meget alvorlig ulykke, og veien vil bli stengt i lang tid, sier Hunshamar.

Han har foreløpig ingen formening om når veien åpner igjen.

Mest sett siste uken