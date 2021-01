Alle skal med – også kongen og dronninga?

Vi lever heldigvis i et land der alle i prinsippet skal behandles likt. Men er det «udemokratisk» at vårt kongepar «sniker» i vaksinekøen?

Jeg skvatt til, da Dagbladets utsendte til dagens regjerings-pressekonferanse presterte å stille spørsmål ved det faktum at kongen og dronninga har blitt vaksinert «utafor køen». Jeg gnir meg i øynene, og tenker – hvor dumme spørsmål er det mulig å stille?

Én sak er at Harald og Sonja bor på Slottet, ikke på sjukehjem. En annen sak er at de begge har fylt 83, og således befinner seg godt «innafor» - bortsett fra at de altså fortsatt bor hjemme hos seg sjøl. Takk for det.

Jeg er av prinsipp republikaner; maktposisjoner skal ikke gå i arv. Men så lenge vi holder oss med et monarki, må vi jo behandle monarkiets ledelse som hva de er. Landets øverste. Det å gi dem særbehandling burde etter min oppfatning være en selvfølge. Jeg er til og med tilbøyelig til å mene at dette burde gjelde våre statsråder.

Alle mine lesere veit at jeg ikke støtter dem politisk, men de sitter nå der de sitter – inntil videre. Er det ikke viktig at landet har en fungerende ledelse? At de ikke opptrer som deltakere i håndball-VM eller eliteserien i norsk ishockey per januar 2021?

Hvor fornuftig er det å stille spørsmål ved om Harald og Sonja skal prioriteres? Svaret er avgitt.

Reklame NÅ: Halv pris på goggles og solbriller fra Oakley