Alliansen får delta på Arendalsuka

Holocaust-fornekter får ha stand i Arendalsuka.

Antirasistisk senter ville ha Alliansen vekk fra Arendalsuka. Nå får de delta likevel. Under et møte før helgen bestemte Rådet for Arendalsuka at både Alliansen og Sian skal få delta med arrangement og stand på Arendalsuka.

- Henvisning til ytringsfrihetens vide rammer og demokratiets behov for å la alle stemmer slippe til. Vedtaket var ikke enstemmig, men flertallet i rådet stemte for denne avgjørelsen, skriver rådet.

Du kan lese hele avgjørelsen fra Rådet for Arendalsuka her.

Arendalsuka er et årlig arrangement som samler toppene i norsk politikk, næringsliv og organisasjonslivet.

- Henrette meningsmotstandere

Det var Antirasistisk Senter som ønsket en revurdering av hvorvidt Alliansen skulle få delta på Arendalsuka. Det skjedde etter en Twitter-meldinger fra Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

I meldingene sto det blant annet: «It is treason and the treasonous shall hang» og «Svikere, lands­svikerne, forræderne mot det norske folk skal stilles for ­retten og dømmes. Lov og dom. Alliansen er det eneste partiet med kandidater som fremmer at det må til et nytt landssviker-oppgjør (...)».

– Det fikk oss til å tippe helt over da han på Twitter tok til orde for å henrette menings­motstandere. Da er vi over i Breivik-territorium hva gjelder ideologi, sa Rune Berglund ­Steen, leder for senteret til, Vårt Land.

Rådet for Arendalsuka har likevel gitt Alliansen tillatelse til å delta.

- Alliansen fornektet holocaust

I april ble det kjent at Partiet Alliansen hadde satt alle fra justisminister Jøran Kallmyr og Carl I. Hagen til komikerne Johan Golden og Atle Antonsen på listen sin, mot deres vilje. Også Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum ble satt på listen.

– Så sent som i fjor høst fornektet Alliansen holocaust, og mener faktisk at ingen jøder døde i gasskamrene under andre verdenskrig. Det synes jeg er så hårreisende at jeg har skrevet i dag at det å bli satt opp på den lista, det er omtrent som å bli tvangsinnmeldt i Ku Klux Klan, uttalte Stavrum til TV 2.

Nei til FMI

SIAN ble utvist fra Arendalsuka for to år siden etter deltagere kom med rasistiske tilrop mot personer med mørk hudfarge. Også SIAN ble anbefalt nektet deltakelse under Arendalsuka, men rådet har åpnet døra også for SIAN.

Rådet sa forøvrig nei til Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), som også ønsket å delta under Arendalsuka. Årsaken til avslaget, var deres voldsrettede budskap.

- Arendals svært negative erfaring med organisasjonen fra starten av, og de tydelige utsagn i deres skriftlige organer som viser at organisasjonens rasistiske holdninger ikke er endret, skriver Arendalsuka.