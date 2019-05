Alliansen og SIAN kastet ut av Arendalsuka

Rådet for Arendalsuka har ombestemt seg og lar likevel ikke Alliansen og SIAN delta, fordi det vil utelukke andre fra å delta.

Saken oppdateres!

Det skriver Agderposten torsdag ettermiddag.



Onsdag truet partisekretær Kjersti Stenseng i Ap med boikott av Arendalsuka etter at rådet i forrige uke ga Alliansen og SIAN klarsignal til å delta.

Torsdag har rådet avholdt et nytt rådsmøte og har snudd om organisasjonenes deltakelse på politikkuka i Arendal, opplyser ordfører Robert C. Nordli (Ap) i en pressemelding til Agderposten, hvor det heter at:

«Organisasjoner som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel kan ha en ekskluderende og lammende effekt på andres deltakelse og engasjement».

I meldingen beskrives dette som årsaken til at tillatelsen til Alliansen og SIAN trekkes tilbake.

- En farse

Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen reagerer med vantro over avgjørelsen.

- Dette er en farse. Det er en trist dag for Norge, en trist dag for de som tror på ytringsfrihet demokrati og ryddige prosesser. Det er bare å innse at Norge ikke lenger er det mange av oss trodde på. Norge er kuppet av politisk korrekthet som skal tvangsinnføres. Motstemmer skal stoppes, sier Lysglimt Johansen til Nettavisen

Kritikerne mente tidligere i uken at Arendalsuka hadde sluppet til en rasist og Holocaust-fornekter. Overfor Nettavisen benektet ikke Lysglimt Johansen folkemordene på jøder skjedde, men han hevder at det har åpnet for en politikk som åpner for masseinnvandring til Europa.

- Når man snakker om skandaler i partier, så sier man at «hoder skal rulle». Veldig få tror da at politikere skal guillotineres, sa Lysglimt Johansen.

- Vil henrette meningsmotstandere

Før helgen sa rådet for Arendalsuka at Lysglimt Johansen fikk delta under arrangement, som samler toppene i norsk politikk, næringsliv og organisasjonsliv i Arendal, i august. Du kan lese rådets begrunnelse her.

Men nå har altså rådet snudd og skiftet mening i saken.

Antirasistisk Senter mente at Alliansen burde nektes adgang fordi de «tok til orde for å henrette menings­motstandere» (les egen sak) - noe Lysglimt Johansen altså mener er tatt ut av kontekst og ikke kan forstås bokstavelig.

Partilederen fortalte til Nettavisen i forkant av torsdagens avgjørelse at budskapet under Arendalsuka skulle vært «demokrati og ytringsfrihet».

- FNs immigrasjonspakt er åpenbart ikke folkeviljen, mente han da.