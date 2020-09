Alltid dobbeltsjekk en NTB-påstand om dobbeltstemming

NTB sprer nok en gang villedende opplysninger om Donald Trump, denne gangen om at han skal ha oppfordret tilhengerne sine til å bryte loven og stemme dobbelt.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Stopp meg om du har hørt denne historien før: massemedier verden rundt hevder at Trump har sagt noe han beviselig ikke har sagt. En kan se og høre med egne øyner og ører at Trump ikke sier det mediene hevder, men de insisterer likevel på at det er det han har sagt.

La meg begynne med faktaene om det som har skjedd.

Trump presiserer forbehold en rekke ganger

Trump gav to forskjellige uttalelser om stemming onsdag 2. september under et besøk i North Carolina. Den ene uttalelsen var til TV-stasjonen WECT i et intervju med Jon Evans; den andre uttalelsen var til oppmøtte tilhengere omtrent samme tidsrom.

Til WECT uttalte han følgende:

Well, they'll go out and they'll vote, and they're going to have to go and check their vote by going to the poll and voting that way because if it tabulates then they won't be able to do that . So let them send it in, and let them go vote. And if their system is as good as they say it is then obviously they won't be able to vote. If it isn't tabulated they'll be able to vote. […] But send in your ballots, send them in strong, whether it's solicited or unsolicited. The absentees are fine, we have to work to get them. You know, it means something. And you send them in, but you've got to vote. If they haven't counted it , you can vote. So, that's the way I view it.

Trump presiserer hele tre ganger i løpet av dette intervjuet at folk som har sendt inn en poststemme bør gå til valglokalet på valgdagen og dobbeltsjekke at stemmen deres har blitt registrert («tabulert») – og hvis ikke – bør de avlegge stemme.

Hvis poststemmen ikke har blitt registrert , presiserer Trump hele tre ganger.

I en annen uttalelse til tilhengere på flyplassen, gjentar Trump noe av den samme ordlyden:

On your ballots, if you get the unsolicited ballots, send it in and then go make sure to count it. And if it doesn't tabulate , you vote. You just vote. And then they calculate it very late, which they shouldn't be doing, they'll see you voted, and so it won't count. So sent it early and then go and vote. And if it's not tabulated , you vote, and the vote is going to count. […] So if you have an absentee ballot, or as I call it, a solicited ballot, you send it in. But I would check it , in any event. I would go and follow it and go vote.

Trump presiserer igjen to ganger at folk som har sendt inn en poststemme bør stemme igjen ved valglokalet hvis poststemmen deres ikke har blitt registrert. Han presiserer ytterligere at dette handler om å følge opp poststemmen sin og dobbeltsjekke at den har blitt registrert – og hvis ikke, stem på nytt ved valglokalet.

Hvordan kan det være noe som helst tvil om at Trump ikke ber folk om å prøve å avlegge to stemmer, men følge opp sin poststemme og sikre at denne har blitt registrert, og hvis ikke, stemme på nytt ved valglokalet for å sikre at deres stemme blir med?

Hele fem ganger presiserer Trump at hans oppfordring bare gjelder dersom poststemmen av en eller annen grunn ikke har blitt registrert. (Og det finnes det god grunn til; i et primærvalg i New York i år ble hele 21 % av poststemmene forkastet.)

La oss nå se hvordan mediene kvernet ut misoppfatninger fra disse uttalelsene.

NTB klipper vekk ubeleilig del av sitat

Kort tid etter Trumps uttalelser, sender NTB ut en nyhetsmelding kl. 02.30 norsk tid den 3. september med følgende overskrift: «Trump oppfordrer støttespillere til å avlegge dobbel stemme ved valget».

De baserer seg på en sak fra NBC News, som har overskriften «Trump encourages North Carolina residents to vote twice to test mail-in system».

NTB siterer Trump slik, sakset fra NBC:

– La folk sende inn stemmen og la dem gå og stemme etterpå. Om systemene deres er så gode som de sier at de er, vil folk åpenbart ikke være i stand til å stemme.

Neste ledd i sitatet til NBC News er: «If it isn't tabulated, they'll be able to vote.»

NTB har altså kuttet sitatet hentet fra kilden til saken. Dermed blir det skjult at Trump sa at de kun skulle stemme på nytt dersom stemmen ikke var registrert.

Klipper vekk – og vrir enda litt til

Ut på morgenkvisten eskalerer NTB misoppfattelsen om hva Trump skal ha sagt. Kl. 07.05 sender NTB ut en ny versjon av saken med overskriften:

«Trump ba støttespillere bryte loven og stemme dobbelt».

Her har NTB ikke bare gjentatt tolkningen basert på å fjerne Trumps presiseringer om at folk bare skulle stemme dersom poststemmen ikke var blitt registrert, men nå anklager de ham for å be velgere «bryte loven».

Så vidt vi kan se fra de amerikanske kildene, har Trump ikke bedt noen om å bryte loven.

Jeg har derfor et konkret spørsmål til NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim: Hvilke kilder har NTBs journalist eller desk for tittelen om at «Trump ba støttespillere bryte loven»?

NTB gjør denne anklagen eksplisitt da de skriver: «Onsdag oppfordret han tilhengerne sine til å begå bevisste lovbrudd ved å stemme dobbelt.»

Gjorde han det? Du har sett videoene, du har sett sitatene. Hvor oppfordrer Trump velgerne sine til å bevisst bryte loven?

Vi får håpe at NTB og nyhetsredaktøren har et godt svar. Ellers kan noen tro at NTB har diktet det opp.

VG, Aftenposten, Nettavisen, NRK, TV 2 og mange andre norske nyhetskilder har viderepublisert NTBs opplysninger ukritisk. Per nå er det nesten 50 oppslag om dette i norske medier, i tillegg til NTBs saker.

Også TV 2s Fredrik Græsvik var tidlig ute på Twitter:

NRK Dagsrevyen hadde hatt hele dagen på å bearbeide saken og kastet kaldt vann på NTBs feilaktige framstilling, både ved å vise hele Trumps utsagn - med forbehold om at det bare gjaldt dersom poststemmen ikke hadde blitt registrert, men også ved å ta med Det hvite hus sin presisering at det Trump sa faktisk var det han sa.

Likevel lufter nyhetsankeret til NRK at «noen mener» at han oppfordrer til valgfusk.

Norske medier må se kritisk på NTBs utenriksdekning

Amedia (som eier Nettavisen og en rekke lokalaviser), Aftenposten og NRK eier til sammen cirka 62 prosent av NTB. Det kan dermed sitte langt inne å undergrave tilliten til NTB, ved å kritisk sjekke det de publiserer før de viderepubliserer det, eller anerkjenne at NTB villeder leserne.

La oss sette opp en hypotese:

Dersom det er slik at NTB bevisst eller ubevisst har kommet med en villedende anklage om at USAs president har oppfordret til lovbrudd ved presidentvalget, da må det vel kunne kalles en form for valgpåvirkning, og et indirekte bidrag til Demokratenes valgkamp.

Da har ikke NTB bare vært ukritisk til villedende opplysninger fra amerikanske medier, da har de tatt eierskap til opplysningene og gjort den enda drøyere for et norsk publikum.

Jeg håper Sarah Sørheim i NTB denne gangen har et godt svar.

Uansett mener jeg at NTBs eiere i mediene bør følge nyhetsbyrået sitt litt tettere. Norske medier gjør seg ekstremt sårbare når feilaktige opplysninger så lett klarer å forville seg inn gjennom NTB, noe de kan gjøre enten fordi NTB ikke gidder å sjekke dem, eller har interesse av å spre dem videre.

Uansett om du liker Trump eller ei, så bør dette være noe som bekymrer alle som leser norske nyheter om USA.