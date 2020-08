Alt mannskap på cruiseskipet SeaDream 1 har testet negativt for korona

Skipet la inn til kai natt til onsdag i Bodø etter at en dansk passasjerer hadde testet positivt for covid-19 på det forrige cruiset.

SeaDream 1 la natt til onsdag til kai i Bodø rundt klokka 02.00, ifølge AN. Alt mannskap skulle testes for covid-19 etter at en tidligere passasjer fikk påvist koronasmitte. Testingen skulle ta om lag tre timer, og resultatet er nå klart onsdag ettermiddag. Ingen av besetningsmedlemmene fikk påvist koronasmitte, og nå er det passasjerene som skal testes.

- Selv om vi ikke ser noen presserende smittevernfaglige grunner til dette, gjør vi det likevel. Så skal vi oppsummere situasjonen i kveld, sier kommunelege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune til VG.

123 passasjerer

Samtlige av de 86 ansatte på cruiseskipet testet altså negativt, men nå er det 123 passasjerer som skal testes av Bodø kommune.

- Selv om det ikke er noen mistanke om Covid-19 hos våre gjester, så er det bra at de lokale helsemyndigheter også vil teste alle våre gjester, opplyser cruiseselskapet i en pressemelding.

Testingen startet klokka 16 og resultatet vil foreligge før midnatt.

- Det er selvsagt en stor lettelse at ingen av de ansatte på skipet har testet positivt. Det er generelt de som er mest eksponerte og derfor ble prioritert for testing.

Milliardærer om bord

Nettavisen hadde kjennskap til at det var flere millionærer og milliardærer om bord, og at alle tirsdag kveld ble bedt om å holde seg inne på kabinen.

- Ja, det er et luksuscruise, så jeg kan bekrefte dette. Alle fikk beskjed av kapteinen om å låse seg inne i lugarene. I tillegg til nordmenn er det dansker og finner om bord på denne turen som har 79 personer om bord, fortalte en passasjer til Nettavisen som ønsket å være anonym.

Skipet dro fra Tromsø 2. august, og skulle i utgangspunktet ankomme Oslo 14. august, men kom aldri lenger enn til Bodø før det måtte legge til kai.

- Vi ligger for anker utenfor Reine i Lofoten og alle er inne på sine lugarer. Vi får kontinuerlig informasjon, og får mat og drikke på døren. Vi har blitt fortalt at skipet vil ankomme Bodø for å følge FHIs retningslinjer, sa passasjeren tirsdag kveld.