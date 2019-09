Alt som kan skje hvis du tar en pølse

Det er utrolig mye man kan finne ut av hvis man tar en pølse eller to på bensinstasjonen Circel K i Sandvika.

Jeg fyrer av en epost:

Hei Knut Hilmar H. Tirsdag var jeg og fisket i Sandvikselva. Etter en time ble jeg veldig sulten. Da var det veldig praktisk å ha en bensinstasjon rett ved fiskeplassen. Jeg kjøpte to pølser i brød på Circel K i Sandvika. Jeg var kjempefornøyd med dette. Utrolig billige pølser. De koster bare 10 kroner pr. stykk. Det er et supert tilbud. Wiener i brød med ketchup og sennep. Jeg kom dessuten i snakk med kunder som lurte på hvordan laksefisket er i Sandvika sentrum. Det var god stemning på stasjonen. Dagen etter fikk jeg en epost fra Circel K der dere spør om jeg var fornøyd. Jeg svarte som sant er at jeg var kjempefornøyd. Men nå lurer jeg på hvordan dere fikk tak i epost-adressen min og kunne reagere så fort. Takk for svar. Hilsen Baard Fiksdal.

Bere noen minutter etter at jeg sendte denne eposten får jeg svar fra Communication Manager Knut Hilmar H. Han skriver:

-Hei Baard. Jeg har videresendt internt. Vi kommer tilbake til deg. Best regards, Circle K Norge AS.

De neste dagene får jeg en serie med eposter fra Kjetil F. Han er Director Marketing & Communication og dessuten leder av Market Development i Circel K. Jeg spør Kjetil F. om hvordan de fikk tak i eposten min så kjapt. Kjetil F. skriver;

-Hei Baard. Takk for tilbakemeldingen. Dette vil vi selvsagt finne ut av. Hvis du gir oss tillatelse, vil vi gjerne sjekke i våre systemer vedrørende din status. Dersom det viser seg at du er medlem av Extra Club og ønsker å avstå fra kommunikasjon eller avslutte kan vi bistå med det. For å sjekke din status trenger vi ditt mobilnummer og din aksept ved at du svarer på denne mailen.

Jeg gir nå Ketil F. alt han trenger, og fredag kommer konklusjonen:

-Da har vi sett på profilen din og har følgende informasjon å dele med deg: Du registrerte deg på Circle K Nykirke 2016-02-07 og du fullførte registreringen 2016-02-09. Du er registrert med mobilnummer og epostadresse og du har samtykket til at kommunikasjon kan skje via epost og SMS. Med ditt medlemskap nyter du godt av en rekke fordeler (lenke). Dersom du ikke ønsker kommunikasjon eller slette ditt medlemskap kan du endre det i din profil ved å logge deg inn på din side. Velg «min profil» (der kan du endre kommunikasjon) eller velg «oppdater informasjon» under «min profil» for å slette kontoen din. Dersom du ønsker det kan vi gjøre dette for deg så lenge du gir oss beskjed om hva du vil vi skal endre på og gir oss samtykke til det. Hilsen Kjetil F.

Slik har jeg altså funnet ut at jeg har vært på et sted som heter Nykirke en sikkert ganske kald februardag i 2016. Nå må jeg med en gang få innrømme at jeg ikke aner hvor Nykirke er. Når jeg googler Nykirke kan jeg velge mellom steder som Barkåker, Bergen, Horten og Modum.

Jeg bruker nå den såkalte eliminasjonsmetoden. Det er en metode som er god å ha når man ikke har nevneverdig med andre muligheter. Jeg kommer frem til at jeg må ha spist pølser eller gjort noe annet i Barkåker denne vinterdagen i 2016. Når jeg googler Barkåker finner jeg ut at dette er en stasjonsby og et tettsted i Tønsberg kommune i Vestfold. Stedet er kjent for å være hjemplassen til den profesjonelle plystreren Tormod Borgen Rogne, ifølge Wikipedia. Dette må jeg innrømme at jeg ikke ante noe om fra før. Jeg er faktisk helt blank på alt det Barkåker har å by på. Jeg aner heller ikke hvorfor jeg meldte meg inn i Circle K Extra Club. Jeg må være ærlig å si at jeg trolig er denne klubbens mest passive medlem. Ikke har jeg noen medlemsnål på jakkeslaget og skulle jeg møte et annet medlem så ville jeg ikke kunne hilse vennlig på vedkommende. Jeg har ikke vært på en eneste klubbkveld og har sikkert gått klipp av utrolig mye moro. Kanskje hver femte pølse er gratis. Jeg er redd for å gå glipp av ting. Nå må jeg virkelig skjerpe meg.