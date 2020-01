Alvorlig Erna Solberg: - Jeg kan ikke love at alt skal bli som før

Fremover må utslippene reduseres kraftig, understreket Erna Solberg i nyttårstalen og advarer nordmenn mot at alt blir ikke som før.

Vi må jobbe for å få ned antall selvmord, sier statsminister Erna Solberg (H). I sin nyttårstale mintes hun Ari Behn, som tok livet sitt 1. juledag.

Se utdrag fra Solbergs tale øverst i saken

– Norge mistet en nyskapende kunstner og forfatter. Familie og etterlatte mistet et kjært familiemedlem og en god venn, sa Solberg i den tradisjonsrike talen 1. nyttårsdag.

– Jeg sender mine varmeste tanker til alle de som har mistet en av sine kjære det siste året, fortsatte hun.

Statsministeren viser til at 674 personer tok livet sitt her i landet i 2018.

– De hadde 674 ulike grunner. Uansett må vi jobbe for å få tallet ned. Åpenhet, å tørre å snakke om følelser, er viktig, sa hun, og oppfordret folk til å gi hverandre tid til å prate.

Vil finne årsakene

Regjeringen vil nå ta initiativ til å kartlegge årsakene til at flere unge får psykiske helseutfordringer, varsler Solberg.

– Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker, sa hun i talen.

Å fremme god helse, inkludert mental helse, er en del av FNs bærekraftmål, som Solberg har engasjert seg i internasjonalt. Men målene er også noe å strekke seg etter her hjemme, framholdt hun og pekte på frafall i skolen, psykisk helse og barnefattigdom.

Fra nyttår skal alle kommuner ha psykolog, mens barnetrygden økes, framholdt statsministeren.

Lover kraftige klimakutt

Solberg viet en stor del av nyttårstalen til klima og miljø. Utslippene i Norge er nesten like store nå som i 1990, men hun peker på at vi samtidig er blitt én million flere nordmenn, og at økonomien har hatt en formidabel vekst.

– Men fremover må utslippene reduseres kraftig, understreket hun og tilføyde at det vil kreve mye av oss.

– Jeg kan ikke love at alt skal bli som før.

Statsministeren legger imidlertid sin beskyttende hånd over den norske oljenæringen.

– Selv om verden når klimamålene, vil det være behov for olje og gass. Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen, og som bidrar til å finansiere velferden vår, argumenterte hun.

Advarer mot symboltiltak

Derimot advarer hun mot «dyre og dårlige symboltiltak».

- Velger vi de gode og effektive tiltakene, kan vi kutte utslipp raskere, samtidig som vi har penger igjen til å satse på kunnskap i skolen og behandle flere i helsetjenesten, sa Solberg.

Hun varsler at regjeringen vil lage utslippsbudsjett fra 2021. Fra da av må vi slippe ut mindre år for år.

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Men framskrivingene regjeringen la fram like før jul, tilsier et kutt på snaut 26 prosent.

Solberg oppfordrer alle til å bidra ved å velge mer klimavennlig bil og å reise kollektivt og sykle.

– Hver for seg betyr det kanskje ikke så mye, men husk at det er summen av alle de små valgene som avgjør, understreket hun.

Optimistisk statsminister

Trass i vektleggingen av klima lot Solberg være å nevne skuffelsen over klimatoppmøtet i Madrid på tampen av året. Den alvorlige flyktningkrisen som preger Middelhavsregionen, ble heller ikke nevnt, ei heller den store forhandlingsjobben regjeringen har foran seg når britene nå skal forlate EU.

Solberg valgte i stedet å avslutte med en optimistisk tone. På mange områder går det rett vei, framholdt hun og viste til at færre lever i fattigdom, flere mødre og nyfødte overlever og flere fullfører skolen. Alle er blant FN-målene som skal nås innen 2030.

– Om ti år skal dagens nyttårsbarn kunne se at vi har nådd målene våre, sa hun.

- Vi har en lang vei foran oss. Men når vi vet hvor vi skal, er det bare å legge i vei. Alle kan gjøre litt. Sammen skal vi klare det, oppmuntret hun.