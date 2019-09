Alvorlig hundesykdom: Her er Mattilsynets råd

- Hunder bør ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken, sier Mattilsynet etter alvorlig sykdomsutbrudd.

OSLO (Nettavisen): - Rådene våre er at hundeiere bør begrense kontakten mellom hunder mest mulig. Det innebærer for eksempel at når hunden er ute og luftes, bør den ikke snuse på alle hunder den møter. Kanskje bør man heller ikke la hunden gå ned i grøfter hvor det har vært mange hunder fra før og gjort fra seg. Hvis du oppdager sykdomstegn, reis til veterinær, og ta kontakt før du tar med deg hunden, sier seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet til Nettavisen.

Diaré og oppkast

Flere veterinærer i Oslo-området har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Sykdomstilfellene - et titalls - antas å skyldes virus eller bakterier, men foreløpige undersøkelser har ikke gitt svar på hva som er årsaken, opplyser Mattilsynet.

Kjennetegnet har vært at allmenntilstanden til flere av hundene raskt har forverret seg, noen har hatt oppkast og noen av hundene har dødd. Så langt er det meldt inn sju hunder som døde og som knyttes til sykdomsutbruddet.

Kjenner ikke årsak

Onsdag la Mattilsynet ut en melding på sine nettsider med råd til hundeeiere:

«Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-området å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør generelt følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler», heter det

Mattilsynet vil sammen med Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til sykdomstilfellene og å avklare om det er en sammenheng mellom disse. Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Undersøkelsene vil forhåpentligvis gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.