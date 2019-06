Alvorlig knivstikking på Majorstua i Oslo

En person er sendt til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Majorstua.

Saken oppdateres.

En person er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en knivstikking på Majorstua i Oslo. Politiet melder om hendelsen på Twitter klokken 22.39 søndag kveld.

- Vi er med flere patruljer i Valkyriegata på Majorstua. En person er alvorlig knivstukket, skriver de.

Gjermund Stokkeli i politiet forteller Nettavisen at den skadde er kjørt med alvorlige skader til sykehus. Han forteller at politiet skal inn i en leilighet som kan ha tilknytning til det som har skjedd, men at det er for tidlig å si noe mer.

- Vi vet ikke om det har skjedd i leiligheten vi skal inn i eller ikke, sier han til Nettavisen.

Politiet har kontroll på en person på stedet som anses som mistenkt.

- Vi undersøker videre hva som har skjedd, skriver politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.25 søndag.