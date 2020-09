Alvorlig skadd etter å ha blitt bitt av hund i Sarpsborg

En mann er fraktet til sykehus etter hendelsen.

Mannen skal ha kranglet med en kvinne natt til torsdag, og det var da mannens egen hund blandet seg inn. Politiet fikk meldingen kl. 00.42. Hunden skal ha løpt fra stedet etter hendelsen, og mannen ble etterlatt i en alvorlig tilstand.

- Kvinnen ble ikke skadd, mens mannen ble alvorlig skadd og kjørt til Kalnes sykehus med ambulanse, opplyser politiet til Sarpsborg Arbeiderblad (krever abonnement), som forteller at hunden var meget aggressiv.

Politiet forteller at hunden hang fast i armen til mannen, og at de måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få den løs.

- Hunden som er stor, brun, muskuløs og har en sort sele på seg, løp fra stedet. Vi har lett etter den uten å finne den. Politiet ønsker tips på 02800 hvis noen observerer hunden, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

De presiserer også overfor Sarpsborg Arbeiderblad at ingen bør prøve å få kontroll på hunden, men heller ringe 112, hvis de får en observasjon av hunden.