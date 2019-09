Alvorlig ulykke på E6 ved Karihaugen i Oslo

En lastebil veltet og landet oppå en personbil.

Saken oppdateres.



- E6 ved avkjøring Karihaugen har det vært en alvorlig trafikkulykke, og sydgående løp er stengt og trafikken går sakte forbi i høyre kjørefelt i nordgående retning. Nødetatene er på stedet, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Brannvesenet skriver at en lastebil har veltet over en personbil.

- En lastebil har veltet over midtdeleren og landet oppå en personbil. En person er fastklemt og redningsavdelingen er i gang med frigjøring.

Statens vegvesen opplyser at de alternative rutene for øyeblikket er r.v 163 Østre Akerveg og rv.4 Trondheimsveien.

Klokken 17.38 opplyser melder politiet at flere personer er kjørt til Ullevål sykehus.

- En lastebil som kjørte i sydgående løp, hadde en sammenstøt med et annet kjøretøy som førte til at lastebilen havnet over midtdeleren og over til nordgående løp hvor det var saktegående kø. Flere personbiler er involvert, og flere personer er kjørt til Ullevål sykehus.