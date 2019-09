Alvorlige trusler rettet mot BI i Oslo

En student skal ha kommet med alvorlige trusler rettet mot campus Nydalen.

- BI fikk bekymringsmeldinger rettet mot seg i starten av september, men jeg kan ikke gå nærmere innpå hva det er, sier kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite til Nettavisen.

- Politiet har iverksatt tiltak for å sikre at alle studenter skal være trygge. BI er i løpende dialog med politiet og følger deres råd. All aktivitet ved BIs campuser går som normalt. Utover dette henviser vi til politiet, sier Marius Eriksen, divisjonsdirektør for heltidsstudier ved Handelshøyskolen BI.

Daglig leder i SBIO (Studentforeningen ved Handelshøyskolen i Oslo), Aleksander Sveen, er også kortfattet i sin kommentar.

- Studentforeningen forholder seg til den informasjonen BI har gått ut med, sier Sveen til Nettavisen.

En BI-student Nettavisen har snakket med forteller at flere studenter holdt seg hjemme i dag, etter at detaljer om hendelsen hadde spredd seg på skolen og skapt frykt.