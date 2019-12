Ambassadøren går  i offerrollen

Artikkelen i Nettavisen om at den norske ambassadøren «ble møtt av en flom av trusler» er ensidig fremstilling av fakta.

Jeg er utrolig takknemlig overfor Nettavisen for å gi meg et «hjem» som kommentator, og for ytringsfriheten i Norge.

Ettersom sjefredaktør Gunnar Stavrum, kul som han er, engang oppmuntret oss til å være kritiske, til og med til Nettavisen, tenkte jeg å skrive dette:

Artikkelen om at den norske ambassadøren i Iran «ble møtt av en flom av trusler» er ensidig fremstilling av fakta. Jeg var jo en av de som skrev kommentar på sosiale medier og ble blokkert av ambassadøren Lars Nordrum forrige helg, sammen med et dusin av iranere - uten at vi «truet» ham.

I november var det fem dager med protester og demonstrasjoner i Iran etter en kraftig økning i bensinprisen. Regimet i Iran stengte internett for å forhindre at informasjon kom ut, og massakrerte fredelig demonstranter.

Les også Norsk ambassadør møtt med flom av drapstrusler

Tallet på døde er opptil 400, men det er nesten umulig å få et riktig tall. Amerikanske myndigheter melder om 1000 drepte, 2000 såret og cirka 7000 arresterte, som avventer en ubestemt, skrekkelig skjebne. Aviser som New York Times, Washington Post, Le Monde har skrevet om de grusomhetene som har foregått.

En rekke europeiske parlamentsrepresentanter har protestert. I går kunne man lese hos NRK at regimet i Iran krever penger for kulene de har skutt på demonstrantene for å få tilbake liket.

Lars Nordrum er Norges ambassadør til Teheran i Iran. Foto: Twitter

Det har ikke vært en eneste reaksjon fra norske myndigheter, selv om menneskerettigheter er noe Norge er kjent for.

Ikke bare det, i en slik atmofære kommer den norske ambassadøren med «gladnyhet» om samarbeid med Iran. Bare en uke etter massakren, da vi endelig kunne få filmer og bilder av hva som hadde foregått i protestdagene, kommer den norske ambassadøren med den «gode» meldingen om avtalen Instex på Twitter - uten noen som helst referanse til protestene eller massakren.

Instex er en pengemekanisme som skal omgå amerikanske sanksjoner, oppfunnet av en rekke europeiske land. Mange, blant annet jeg selv, skrev kommentarer om at dette er blodpenger. Etter det blokkerte han meg og mange andre . Og så i en ensidig reportasje i Nettavisen, går ambassadøren i offerrollen og mener at han er blitt truet.

Amerikanske medier melder om opp mot 1000 drepte i de iranske protestene de siste dagene. Sikre tall er umulig å finne. Foto: Nazanin Tabatabaee (WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Det var frustrasjon og sinne. Men det var neppe noen trussel. En del postet bilder av de døde, de bildene var grusomme, og spurte om han var klar over en slik massakre. Er det mulig han misforsto? Jeg var jo der.

Jeg har ikke sett ett eneste ord fra ham i fordømmelse av det som har skjedd i Iran. Ei heller noe fra lederne av de andre europeiske landene, Danmark, Sverige, Norge, Nederland, Belgia eller Finland som reklamerer for Instex. Dette til tross for at amerikanske myndigheter har bedt dem å ikke omgå sanksjonene mot regimet som er terrorsponsor nummer én i verden. Mat og medisin er ikke inkludert i amerikanske sanksjoner.

Les også Europeiske stormakter tror Iran utvikler raketter som kan bære atomvåpen

De som bor i Iran, kan ikke engang komme på Twitter for å true ambassadøren. Twitter er stengt for iranere, de må bruke VPN for å komme seg på nettet. De er svært forsiktig med de tingene de sier av frykt for forfølgelse.

Etter jeg ble blokkert, tenkte jeg at det skulle komme en nyhet om dette. Og nå etter en uke kommer en feilaktig reportasje om det som har skjedd. Jeg tror, på vegne av de døde og lemlestede, må sannheten fortelles av de av oss som fremdeles bryr seg om dem.

De unge som døde i protesten, av dem et dusin under 18 år, kom bare på gata og krevde en bedre fremtid. De vil ikke ha et presteskap og satte fyr på bilder av Khamanei og Khomeni. De vil ha en bedre fremtid, fred, og et godt liv for seg selv og deres land.

De fortjener å bli omtalt av viktige personer, såpass kan vi unne dem nå som de har mistet sitt liv.