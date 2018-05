Ambulansefly på bakken – fylkeslegene i beredskap

Fylkeslegene i nord har etablert beredskap og vurderer fortløpende om pasientsikkerheten er truet som følge av at flere ambulansefly står på bakken.

– At vi har etablert beredskap, innebærer at vi fra å drive normalt har en tettere overvåking av hele situasjonen. Fylkesmennene er informert om at situasjonen kan utvikle seg til å bli kritisk, sier fylkeslege Svein Steinert i Troms til NTB.

– Redusert tilgjengelighet på flytransporter til sykehusene påvirker hele landet, men konsekvensene er størst i de tre nordligste fylkene. Der er vi helt avhengige av fly, ikke minst på grunn av de store avstandene, sier han.

Ifølge VG har begge ambulanseflyene som er stasjonert på Gardermoen, stått på bakken hele dagen tirsdag fordi de mangler mannskap.

– Situasjonen er alvorlig også i Sør-Norge, sier leder for prehospitale tjenester i Oslo universitetssykehus Terje Strand til avisen. Han opplyser at fylkeslegen også her er varslet.

– Vi trodde vi ville ha ett fly på Gardermoen i dag, men begge har stått på bakken hele dagen. Nå er det ett fly Ålesund som er i drift. Det skal dekke hele Sør-Norge, sier Strand.

Legeforeningens president Marit Hermansen er bekymret for akuttberedskapen i Nord-Norge. Organisasjonen har tidligere advart mot mulige negative konsekvenser av anbudskonkurranser i denne kritiske delen av akuttberedskapen og mener opplysningene så langt tyder på at kvaliteten på tilbudet er blitt nedprioritert.

– Stabile og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende for å beholde og rekruttere spisskompetanse. I en så kritisk beredskapsfunksjon, må kvalitet vektlegges i større grad enn pris, sier Hermansen.

Hun understreker at Legeforeningen følger saken nøye og forventer en snarlig løsning.

(©NTB)

Mest sett siste uken