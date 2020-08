Amerika er et annet sted

Skal du forstå USA må du, også under en president Biden, se på landet med helt andre øyne enn de blå, norske og naive.

«The land of the free and the home of the brave». Slik beskrives USA i den amerikanske nasjonalsangen; de tapres hjem, og frihetens hjemland.

Vår nasjonalsang begynner i stredet med en hyllest til landskapet, «furet, værbitt». Før den hopper tilbake til heltene fra vikingetidas saganatt.

Kanskje sier det noe om forskjellen på våre to land. I hvert fall sier det noe om USA; om visse karaktertrekk ved amerikanerne som under koronapandemien har framstått klarere enn på lenge.

Tapre og fri

Tapre og fri. Det er slik amerikanerne liker å se på seg selv. I hvert fall en stor andel av dem.

Det er de som mener seg ha mot nok til å takle en eventuell covidsmitte på egen hånd, og skal ha seg frabedt inngripen i egen frihet for å dempe smittetrykket.

Problemet for USA er at disse lommene de siste tiårene har vokst seg større og større, snart tar de mer plass enn selv buksa

Vi kan godt kalle dette både dumdristig og farlig, påpeke at den økte, egne friheten går på bekostning av andres frihet, men det vil neppe bite på dem.

Ei heller på president Donald Trump som aktivt fyrer opp under dette synet på hva Amerika er. Og håper det skal sikre ham seieren i høsten valg.

Store ulikheter

Tidligere i sommer hevdet Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe på NRKs Ytring at norske medier ikke skjønner hvor ulikt USA er Norge, og derfor har vansker med å forklare hva som skjer der.

Ikke minst gjelder dette Trumps popularitet i store folkegrupper.

Borten Moe har et åpenbart poeng, og det kan bidra til at mange - meg selv inkludert - fremdeles undervurderer Trumps sjanser til faktisk å vinne valget.

En av de aller beste bøkene om vårt store naboland i øst heter «Russland er et annet sted». Den er skrevet av Peter Normann Waage og viser hvordan vi gang på gang misforstår Russland og russerne fordi vi ikke innser hvor forskjellige de er fra oss; historisk, kulturelt og mentalt.

Amerika er et annet sted

En lignende bok om USA kunne vært kalt: «Amerika er et annet sted». Forskjellene er ikke like store, men store nok til at vi kan snakke om en helt annen verdenanskuelse enn vår.

Ikke hos alle amerikanere, men hos det store flertall som ikke bebor storbyene langs øst- og vestkysten.

USA ble opprinnelig dannet av europeiske flyktninger på jakt etter religiøs frihet. Samtidig som de raskt begynte å undertrykke friheten til alle som ikke trodde på akkurat det samme som dem.

Frihet for de utvalgte

Dette skapte tidlig en dualitet i det amerikanske frihetsbegrepet; friheten er ikke for alle, den er for de utvalgte. Friheten ble slik knyttet til individer og grupper, ikke til samfunnet som helhet.

Dermed ble begrepet frihet for mange amerikanere synonymt med frihet fra statlig innblanding; frihet til å gjøre akkurat som man vil, uavhengig av konsekvensene for andre.

Slik kunne USA etterstrebe frihet, parallelt med at et stort mindretall sloss for fortsatt slaveri.

Slik kan USA i dag etterstrebe frihet, parallelt med at et stort mindretall sloss for friheten til uhemmede utslipp, selv om det kan sette menneskehetens framtid i fare.

Dristighet og frihet

Kombinasjonen av dristighet og frihet skaper den dynamikken som gjør USA så fascinerende; for meg og mange andre.

Mens vi nordmenn lever midt inni en velferdsstats trygghetsboble, aksepterer amerikanerne i mye større grad at hver enkelt av oss smir sin egen lykke. Og dermed også har et hovedansvar for egen misere.

Det skaper et samfunn med enorme forskjeller, men det skaper også et samfunn der den som har mot til å satse også har frihet til å satse.

Lommer fulle av fattigdom

Det skaper et samfunn som skaper enorm vekst og rikdom, kombinert med lommer av ekstrem fattigdom.

De fås rikdom overrisler ikke lenger resten av samfunnet, samtidig som stadig flere amerikanere opplever at mot og frihet ikke lenger er nok for å lykkes. Det er viktigere å være født av rette foreldre.

Den generasjon amerikanere som vokser opp nå blir den første som ikke blir mer velstående enn sine foreldre.

Utfordrer USAs selvbilde

Det utfordrer USAs selvbilde, og åpner opp for politikere som vektlegger trygghet og samhold foran frihet og mot.

Koronapeidemien har styrket den prosessen vesentlig. Hvorvidt det vil endre USA for godt er en helt annen sak.

Selv en pandemi kan ikke endre 400 års historie og tradisjon. Men det kan være nok til å sikre Joe Biden fire år i det Hvite Hus.

Ikke fordi han vil revolusjonere USA, men fordi han vil ta landet tilbake til normaliteten.

Også under en president Biden vil derfor USA fortsette med å være landet for de fri og tapre. Og må derfor ses på med helt andre øyne enn de blå, norske og naive, om det skal forstås fullt ut.