Amerikanere drept i angrep i Kenya

Et amerikansk tjenestemedlem og to sivile entreprenører, som jobber for forsvarsdepartementet, ble drept i et angrep av Al-Shabaab i Kenya søndag.

Det melder CNN. Samtidig som nyheten ble kjent søndag kveld norsk tid, postet USAs president Donald Trump et innlegg på Twitter hvor han går hardt ut mot angrep som rettes mot amerikanere. - Hvis Iran slår til mot en hvilken som helst amerikansk person eller mål, vil USA slå tilbake for fullt - og raskt, og kanskje på en uforholdsmessig måte. Rakettangrep i Bagdad Søndag kveld ble det også kjent at minst to raketter har slått ned nær den amerikanske ambassaden i Bagdad søndag kveld, ifølge irakiske sikkerhetskilder. Det opplyser vitner til nyhetsbyrået AFP. En tredje rakett skal samtidig ha truffet en bolig utenfor den grønne sonen i Bagdad, der fire personer ble såret, ifølge kilder i helsetjenestene. Les også: Donald Trump med nye trusler i natt - Irak vil ha utenlandske styrker ut Det er ikke kjent hvem som står bak rakettene, og meldingen er ikke kommentert av offisielle kilder. Det er andre kveld på rad at den grønne sonen i Bagdad rammes av angrep. Spenningen i regionen har økt kraftig etter at USA natt til fredag likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep ved flyplassen i Bagdad. USA har om lag 5.200 soldater utplassert i Irak. Hastemøte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har innkalt de allierte til hastemøte om situasjonen i Midtøsten etter likvideringen av Qasem Soleimani. Møtet finner sted mandag og vil bli holdt på ambassadørnivå, opplyser en talsperson for alliansen til nyhetsbyrået DPA. Bakteppet er spenningen som har oppstått i regionen etter USAs likvidering av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani natt til fredag. Les: Iraks nasjonalforsamling krever at USA trekker sine styrker ut av landet Svært spent situasjon Iraks nasjonalforsamling har stemt for å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen ut av landet. Det gjelder trolig også de norske soldatene som er i Irak. USA har om lag 5.000 soldater utstasjonert i Irak. Vedtaket kommer to dager etter at USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad. Les også: Dette er Irans mulige hevn-alternativer Det har ført til en svært spent situasjon i Midtøsten. Iran har sverget å hevne angrepet, og natt til søndag kom Donald Trump igjen med flere trusler. - USA har brukt to billioner dollar på militært utstyr. Vi er de største og helt klart de BESTE i verden! Hvis Iran angriper en amerikansk base, eller en amerikaner, så vil vi sende noe av dette flotte utstyret deres vei … og det uten å nøle! skriver Trump på Twitter ved 06-tiden søndag morgen. Truet med flere angrep Bare 20 minutter tidligere, la han ut følgende Twitter-melding: - De angrep oss og vi slo tilbake. Hvis de angriper oss igjen, noe jeg på det sterkeste vil fraråde dem å gjøre, så vil vil slå til mot dem hardere enn de noen ganger har opplevd tidligere! skriver presidenten. Tidligere natt til søndag truet Trump med å angripe over 50 mål i Iran. – Iran har ikke vært annet enn problemer i mange år. La dette være en advarsel om at hvis Iran angriper amerikanere eller amerikanske interesser, har vi valgt ut 52 iranske mål, skrev USAs president på Twitter rett før midnatt natt til søndag. Les: Sender nasjonalgarden til flyplassene i New York De 52 målene representerer ifølge Trump de 52 amerikanerne som ble holdt som gisler i Iran fram til 1981 etter den iranske revolusjonen i 1979.