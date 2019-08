Amerikansk drone skutt ned

En amerikansk drone er skutt ned over Jemen.

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyser amerikanske myndigheter til Reuters. De opplyser at dronen skal ha blitt skutt ned av de Iransk-støttede Houthi-opprørere, melder CNN.

Den amerikanske kilden opplyser til Reuters at de derimot ikke helt sikker på om dronen tilhørte militæret eller etterretningstjenesten.

En representant for Houthi-opprørerne hevder at deres luftforsvar skjøt ned dronen over Jemens hovedstad, Sanaa. De hevder også at raketten de brukte er produsert lokalt og at de vil vise den frem på en pressekonferanse senere.

Saken utvides.

FN frykter at Jemen rakner

Onsdag melder NTB at FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, frykter at Jemen rakner, dersom det ikke straks blir forhandlet fram en fredsavtale.

– Vi har ingen tid å miste. Fragmenteringen av Jemen blir en stadig sterkere og en tydelig trussel, sier Griffiths.

Separatister inntok nylig havnebyen Aden, der landets internasjonalt anerkjente regjering har sittet siden Houthi-opprørere tok kontroll over hovedstaden Sana.

Separatistene i Southern Transitional Council (STC) og militsen Sikkerhetsbeltet er trent av De forente arabiske emirater, men Emiratene nektet onsdag for å støtte dem.

– Vi avviser kategorisk disse anklagene, skriver Emiratenes FN-ambassadør Saud Al-Shamsi på Twitter.

Blodig krig

Drøyt fire år har gått siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon, der Emiratene blant annet deltar med bakkestyrker, gikk til krig mot houthiene.

Ifølge uavhengige Jemen Data Project er det siden gjennomført over 20.000 flyangrep mot påståtte houthimål i det fattige landet, og Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)anslår at mellom 70.000 og 80.000 mennesker er drept i krigshandlingene.

FN beskriver Jemen som verdens verste humanitære katastrofe. Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet i grus, over 3 millioner mennesker er drevet på flukt og to tredeler av Jemens innbyggere – rundt 20 millioner mennesker – er ifølge FN avhengige av humanitærhjelp utenfra.

Krever uavhengighet

De siste kamphandlingene i sør har avdekket en dyp splittelse mellom Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Emiratene beskylder regjeringen for å ha bånd til Det muslimske brorskapet, mens Saudi-Arabia anklager separatistene for å splitte alliansen mot houthiene.

Separatistenes mål er at Sør- Jemen igjen skal bli et uavhengig land, slik det var fra 1967 til 1990. Sør- Jemen, som kalte seg selv Den demokratiske folkerepublikken Jemen, var alt annet enn demokratisk, men en ettpartistat med nære bånd til daværende Sovjetunionen.

Griffiths fordømmer separatistenes overtakelse av Aden og frykter følgene.

– Vi må ikke undervurdere hvilken risiko disse hendelsene utgjør for landets framtid, sier han.

(NTB/Nettavisen)