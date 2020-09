Amerikansk faktasjekk: NTB tar feil om Trump

I en hyper-polarisert debatt kan det se ut som om NTB gjør det for lett for seg i krangelen om hva Donald Trump har sagt eller ikke sagt om doble stemmer.

Oppfordret president Donald Trump sine støttespillere om å «bryte loven og stemme dobbelt» i en tale til velgerne i North Carolina i forrige uke?

Ja, mente NTB i en overskrift som ble sendt ut til norske medier 3. september.

Ja, mente også TV 2s reporter Fredrik Græsvik på twitter, i likhet med flere amerikanske medier.

Nei, mente kommentator George Gooding i Nettavisen to dager senere. Du kan lese hans argumenter her.

Og nei, mente Fremskrittspartiets Jon Helgheim.

Og nei, mener Snopes.com, ett av USAs fremste nettsted for faktasjekk, noe tilsvarende som faktisk.no her hjemme.

Det er unektelig uheldig for NTB at ett av USAs mest tradisjonsrike nettsteder for faktasjekk er enig med George Gooding - ikke NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Men det skal jeg komme tilbake til.

For her hjemme gikk debatten om Trump og mulige dobbeltstemmer raskt rett i dass. For sluggeren Jon Helgheim var det nemlig ikke nok å påpeke det han mente var en feil fra en TV 2-reporters side. Han krevde like godt Fredrik Græsviks avgang, i form av en melding på twitter:

«Hva skal til for at TV 2 Nyhetene fjerner Fredrik Gresvik for å redde sin egen troverdighet?» spurte han.

Og selv om Helgheim senere forsøkte å si at han ikke ønsket Græsvik sparket, mener jeg at meldingen ikke var til å misforstå. Det gjorde heller ikke TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække, som selvsagt rykket ut for å forsvare sin USA-korrespondent.

Græsvik, på sin side, ble så frustrert at han deaktiverte twitter-kontoen sin.

For å være veldig klar: At en stortingsrepresentant krever en journalist fjernet, er fullstendig uakseptabelt - selv om Helgheim i ettertid forsøkte å moderere seg.

Ikke bare ligger det langt utenfor Stortingets myndighetsområde å mene noe om hvilke journalister som skal gjøre hva i uavhengige medier. Det skaper også et uakseptabelt debattklima.

Det bærer også et tilsvar fra NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim i Nettavisen tirsdag preg av.

Her svarer hun nokså lettvint på en grundig og neddempet kommentar av George Gooding, som i motsetning til Helgheim var konkret i sin kritikk av NTB - og som påviste flere problemer med NTBs påstand om at «Trump ba støttespillere bryte loven».

LES SVARET FRA NTB: - Vi er ikke et offer for saker der Trump blir unødvendig negativt fremstilt

«Gooding mener dette er feilaktig, og spør hvilke kilder vi har for denne tittelen. (...) Kilden er Donald Trump selv», skriver Sørheim - og gjentar det som i beste fall er en tolkning av hva Donald Trump sa, uten å gå nærmere inn på Goodings argumenter.

Og det er her Sørheim gjør det for lett for seg.

For det er unektelig uheldig for NTB at ett av USAs mest tradisjonsrike nettsteder for faktasjekk, Snopes.com, faktisk ender opp med samme konklusjon som Gooding.

Og er tilsvarende uenig med Sørheims og NTBs tolkning. Er NTB ukjent med dette?

Snopes.com ble etablert av David Mikkelson for å sjekke såkalte urban myths allerede i 1994. Nettstedet har fått flere priser for arbeidet sitt, og er i dag ett av USAs største nettsteder for faktasjekk. I denne saken konkluderer de slik i en utførlig gjennomgang:

«Selv om Trumps råd rent funksjonelt ville resultere i at noen forsøkte å levere to stemmesedler, var det uttrykte målet å sikre at folks stemmesedler skulle bli talt, ikke å oppfordre til eller lokke fram (elicit) doble stemmer.»

Skriver altså Snopes.com.

What's True. What's False. Faksimile fra Snopes.com

Hele gjennomgangen kan du lese her

Faktasjekk-nettstedet torpederer også det viktigste «sannhetsvitnet» til enkelte amerikanske medier - som også NTB og Sørheim lener seg på:

At en leder av valgstyret i North Carolina tolker Trump i verste mening, og mener at dette er oppfordring til lovbrudd, betyr ikke at denne tolkningen er rett.

Hva skal vi så lære av dette?

Jeg mener at NTB og andre norske medier bør ta kritikken mer alvorlig. I forsiktig form består den i at de - og vi - noen ganger tar amerikanske mediers tolkninger av Donald Trump for gitt - uten å sjekke tilstrekkelig selv hva han har sagt eller ment.

For NTB vil det være uheldig om norske redaktører føler at de må begynne å dobbeltsjekke sitt eget nyhetsbyrå. Ifølge Snopes.com kan det faktisk se ut som om vi burde gjort det denne gangen.

Donald Trump er ille nok som han er. Det er slett ikke nødvendig å sette egen troverdighet på spill ved å overdrive.