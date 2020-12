Amerikansk intensivlege med krystallklar melding til Norge

- Jeg tror at mange folk som sier den type ting, har faktisk aldri behandlet en pasient med covid-19, sier intensivlege som selv har behandlet 1000 koronapasienter.

Amerikanske Kenneth Remy var trist og oppgitt etter at han nok en gang måtte ta en telefon for å overbringe et dødsbudskap. Derfor endte han opp med å lage en video som har fått enormt mye oppmerksomhet på både sosiale og tradisjonelle medier.

Remy jobber som lege på intensivavdeling ved Missouri Baptist Medical Center i St. Louis i delstaten Missouri. Sykehuset er hardt rammet av koronapandemien. Han har behandlet over 1000 koronasyke pasienter og utført prosedyren intubasjon på over hundre av dem.

Intubasjon er en prosedyre hvor pasienten får ført et plastrør ned i luftrøret med den hensikt å støtte eller overta pusteevnen med maskiner.

For to uker siden lagde han en video hvor han simulerte en intubasjon på en covid-19-pasient. Han tok fram et larygoskop og et plastrør, og holdt det foran kameraet.

«Jeg håper det siste øyeblikket i ditt liv ikke blir seende sånn ut,» sier han i videoen.

Han lastet opp videoen på Facebook og Twitter, hvor den har fått flere hundre tusen visninger. I tillegg er videoen blitt vist på flere nasjonale og internasjonale TV-kanaler, deriblant CNN og BBC.

- Hvorfor lagde du denne videoen, Remy?

- På intensivavdelingen vår har vi hatt en ganske vesentlig økning av covid-19-sykdommen. Vi har sett mange kritisk syke pasienter. Mange vet at hvis man blir smittet med koronaviruset ute i lokalsamfunnet, er sjansen for overlevelse større enn 97-99 prosent. Men straks du blir innlagt på sykehus med et alvorlig sykdomsforløp, vil sjansen for overlevelse synke. Og idet du blir innlagt på intensivavdelingen, synker sjansen for overlevelse ytterligere, sier Remy til Nettavisen.

- Jeg behandlet et antall pasienter i forrige uke på intensivavdelingen. Jeg måtte ringe flere ektefeller, omtrent ti stykker. Det å ringe noens elskede midt på natten for å fortelle dem at deres kjære har dødd, er ingen enkel oppgave. En av personene fortalte meg at de hadde vært på en samling med masse mennesker uten maske og uten sosial distansering. Det var veldig vanskelig for meg å håndtere. Jeg tittet bort på en svært erfaren sykepleier, og jeg kunne se nederlaget i øynene hennes. Så jeg tok tak i laryngoskopet og endotrakealtuben (plastørert red.anm.), og lagde denne videoen, sier han.

- Jeg innså jo ikke at den skulle bli sett av over en million mennesker på mange ulike nyhetsinnslag. Om intet mindre, så var tanken å sende et budskap til folk om at man forhåpentlig kan forhindre smitte ute i samfunnet. Hvis du uheldigvis blir stilt overfor et alvorlig sykdomsforløp, og du får et pusterør, så vet vi at bare i den kohorten så vil mellom 30 til 50 prosent dø.

- Dette er virkelig. Dette er ikke frykt. Det er ikke for å skremme. Det er dessverre virkelig. Jeg ville vise allmennheten at dette er en alvorlig sykdom. Og siden mange besøkende er nektet adgang på sykehusene på grunn av frykten for smitteoverføring, er dette eneste måte jeg kan vise hvordan det ser ut for en liten andel av befolkningen som er så uheldige at de havner i denne situasjonen.

Smertefull død?

- Du har behandlet mer enn 1000 covid-19-pasienter og gitt intubasjon til mer enn 100 pasienter. Hvor mange av dem har dødd av covid-19?

- Av de mer enn 1000 pasientene jeg har behandlet, har dessverre 35 til 45 prosent av dem med intubasjon dødd.

- Er det smertefullt å dø av covid-19?

- Det å havne i en situasjon hvor du ikke er i stand til å trekke pusten, og puster mellom 30 og 40 ganger i minuttet, og føler at du aldri kan forsyne koppen med oksygen, er helt klart plagsomt for folk. Hvorvidt det er smertefullt som sådan, så gjør vi i hvert fall alt vi kan for å gjøre det komfortabelt for dem som lider på grunn av smerter.

- Det gjelder for både dem som har pusterør og som ikke har det, men som får non-invasiv ventilasjonsbehandling (maskebehandling red.anm.). Vi prøver å sørge for at de er bekvemme. Det ville jeg ha ønsket for min egen del. Så svaret på spørsmålet ditt er at pasientene mine med pusterør klemmer meg i hånden, med de har ikke gitt uttrykk for at de har store smerter. Takk og lov. Og vi vil gjøre alt i vår makt for å hindre at det skjer.

- De dør av covid, ikke med covid

- Både i Norge og i USA er det enkelte kyniske kritikere som hevder at de fleste covid-19-pasientene som dør, er veldig gamle, at de uansett ville dødd av en annen sykdom i nær framtid, og at de fleste av dem dør med covid-19 og ikke av covid-19. Hvordan reagerer du på et sånt argument?

- Jeg tror at mange folk som sier den type ting, har faktisk aldri behandlet en pasient med covid-19. Så jeg tror at den overbevisningen, om du vil, ikke nødvendigvis er basert på saklig informasjon. Mange av pasientene jeg har behandlet som beklageligvis har dødd, er folk i 40-, 50- og 60-årene. Mange av disse folkene har ikke vesentlig komorbiditet (flere sykdommer samtidig red.anm.) utover sykelig fedme, diabetes eller høyt blodtrykk, sier Remy.

- Det er helt sant at individer i 70-, 80- og 90-årene som har flere andre komorbiditeter, og som faktisk er eldre, har en høyere risiko for å potensielt dø. Men vi har sett en betydelig økning blant dem som er i aldersspennet 40 til 59 år som faktisk dør av covid-sykdommen. De dør av refraktær hypoksemi (lavt oksygeninnhold i blodet, upåvirket av behandling). En andel av den gruppen har T-celleutmattelse, som innebærer manglende evne til å ha en god vertsrespons, at de ikke er i stand til å kjempe mot viruset i seg selv. I tillegg er de utsatt for sekundær infeksjon (infeksjon i tillegg til grunnsykdommen). Så de har en sepsis-lignende tilstand (betennelsestilstand i blodet), sier han.

- Mange av disse pasientene har også det vi kaller mikrotombose, som innebærer propper i spesifikke blodårer, som kan være en del av lungekretsløpet. Eller at de får et slag, eller at de lider av hjertearytmi (forstyrrelse av hjertets vanlige rytme). Alt dette er forårsaket av covid-infeksjonen. Det er ikke på grunn av en annen sykdom, understreker han.

- Jeg tror det er vanskelig for individer, som ikke har behandlet pasienter, å forstå dette. Jeg tror det er enkelt å anta at sykdommen ikke er så virkelig som den faktisk er. Derimot er det veldig mange likhus over hele verden som er fulle av pasienter. Og etter hvert som vi har beveget oss i retning av sosial distansering, bruk av ansiktsmasker og håndvask, har vi vært heldige med lavere forekomst av mange vanlige luftveisvirus vi ellers ville sett på denne tiden av året, spesielt om vinteren, som humant metapneumovirus, influensa, rhinovirus og parainfluensa.

- Forekomsten av disse sykdommen er ikke like høy som det var for et år siden. Så strategien vår bidrar faktisk til at folk ikke havner på sykehus. Disse folkene dør ikke av de sykdommene de ville ha dødd av i fjor. De dør av covid. Det er det de dør av. Til enhver som tror noe annet, vil jeg oppfordre dere til å snakke med profesjonelle helsearbeidere som faktisk har behandlet pasienter. Jeg kan love deg at jeg har ingen interesse av å finne opp data, eller formidle noe annet enn sannheten. Håpet mitt er at vi kommer oss gjennom denne pandemien sånn at vi kan gjenopprette normaliteten i samfunnet vårt, sier han.

Lys i enden av tunnelen

- Hva er ditt budskap til folk som er trøtte og lei av smitteverntiltak som munnbind, sosial distansering og delvis nedstengning?

- La meg være helt tydelig. Jeg er ikke tilhenger av å stenge ned hele samfunnet vårt. Jeg ønsker ikke påtvungne restriksjoner som stenger ned økonomien eller små forretningsvirksomheter. Jeg mener faktisk det motsatte. Den eneste måten vil kan holde ting åpent, er å følge de preventive tiltakene som reduserer virusoverføring, noe som er bekreftet i mange studier. Og det inkluderer bruk av ansiktsmaske, vaske hendene regelmessig, sørge for å holde god avstand til dem som ikke er en del av din normale sosiale boble. Og unngå store forsamlinger, sier han.

- Hvis du følger de prinsippene, vil du minke smitteoverføring, og vi kan fortsette med å holde ting åpent, i hvert fall inntil videre, og tillate barn å gå på skolen, tillate at våre små forretningsvirksomheter forblir åpne. Det jeg vil si til enkeltindivider er: Hør etter, jeg vet at dere har holdt på med dette i 11 måneder. Jeg skjønner at alle er veldig utmattet.

- Det er et lys i enden av tunnelen. Vi har utmerkede vaksinekandidater som vil hjelpe oss med å oppnå flokkimmunitet, og forhåpentlig vil vi avslutte denne pandemien de neste par månedene. Jeg oppfordrer deg, vær så snill, til å følge disse forholdsreglene, sånn at små forretningsvirksomheter kan forbli åpne, sånn at barn kan gå på skolen og at folk ikke skal dø. Jeg kan love deg at det virker, sier Remy.

1.5 millioner dødsfall

Remy er også leder for et covid-laboratorium ved Washington University Medical Center som tester ut nye behandlingsformer for covid-19-sykdommen.

USA er det landet i verden som er verst rammet av koronapandemien. Det er registret over 14 millioner koronatilfeller og over 277.000 koronadødsfall, ifølge tall fra Worldometers.

Torsdag 3. desember er det for første gang over 100.000 covid-19-pasienter innlagt samtidig på amerikanske sykehus. Det siste døgnet har 2700 av dem dødd av covid-19.

I Norge er det registret nesten 36.500 koronatilfeller og 334 koronarelaterte dødsfall. Torsdag er det 128 personer med påvist covid-19 som er innlagt på sykehus. Av dem er det 17 som mottar respiratorbehandling, ifølge ferske tall fra Helsedirektoratet.

Det nye koronaviruset sars-cov-2, som forårsaker sykdommen covid-19, ble første gang påvist på nyåret. I skrivende stund er det nesten halvannen million koronarelaterte dødsfall på verdensbasis.

