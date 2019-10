Amerikansk kampfly styrtet i Tyskland

Et amerikansk F-16-fly har styrtet i nærheten av byen Trier sørvest i Tyskland.

Ifølge politiet har piloten reddet seg med utskytningssetet og blitt tatt med til sykehus. Han skal være i god behold.

En talsperson for den amerikanske flybasen Spangdahlem bekrefter at flyet styret i 15-tiden tirsdag. Ifølge det offentlige kringkastingsselskapet Südwestrundfunk skal kampflyet ha styrtet i et skogsområde.

Hvorfor flyet styrtet er uklart. Ifølge politiet er ulykkesstedet ikke i et bebodd område.

Flybasen til det amerikanske flyvåpenet ligger bare ti kilometer fra krasjstedet i Rheinland-Pfalz. Flyet skal ha vært stasjonert der, ifølge tyske Express.

For fire måneder siden omkom én av to flygere da to tyske Eurofighter-fly kolliderte i luften nordøst i Tyskland.