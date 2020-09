Amerikansk komiker gir Demokratene skylden: - Dere slapp pandemien inn i landet

Den amerikanske komikeren og skuespilleren Chris Rock (55) hamrer løs på Demokratene etter pandemien som terroriserer landet.

NEW YORK (Nettavisen): - Slik jeg ser det, er dette Demokratenes feil, sier Chris Rock et stort intervju med New York Times.

I intervjuet hevder han at Demokratene lot pandemien komme inn i landet fordi de brukte all fokus på å få president Donald Trump stilt for riksrett.

- Alt var opp til Pelosi og Demokratene

- Alt var opp til Nancy Pelosi og Demokratene. Deres greie var; «Vi skal få stilt ham for krigsrett», noe som vi visste aldri kom til å skje, sier Chris Rock i intervjuet.

Det er ikke bare demokratene som får kritikk. Chris Rock hamrer også løs på president Donald Trump.

I intervjuet sammenligner han administrasjonen i Det hvite hus med filmen «The Last Emperor», der et barn på fem år blir satt til å styre Kina.

Den populære komikeren beskylder både Republikanerne og Demokratene for å komme med Fake News. Her er skuespilleren og komikeren Chris Rock på en pressekonferansen sammen med New York guvernøren Andrew M. Cuomo skuespillerinnen Rosie Perez i New York i mai i år. Foto: Angela Weiss / AFP

- Dette er Demokratenes skyld

- Slik jeg ser det, er dette Demokratenes skyld. Fordi de visste at keiseren var fem år gammel. Og når en keiser er fem år gammel, så styrer han bare i teorien. Det er vanligvis en voksen der som sier; «Ok, dette er slik vi egentlig skal gjøre det».

- De lot pandemien komme inn. Ja, vi kan klandre Trump, men han er egentlig femåringen, sier Rock i intervjuet.

- Republikanerne forteller rene løgner

Den populære komikeren beskylder også både Republikanerne og Demokratene med å komme med Fake News.

- For å si det slik: Republikanerne forteller rene løgner. Demokrater utelater viktige deler av sannheten som vil kunne føre til et mer nyansert argument. På en måte er alt falske nyheter, sier komikeren.

Chris rock sammenligner også Donald Trump med en huseier og utleier.

- En del av årsaken til at vi befinner oss i situasjonen vi befinner oss i, er at presidenten er en utleier. Ingen har mindre medfølelse med mennesker enn en utleier. Og så er vi sjokkert over at han ikke engasjerer seg, sier Rock i intervjuet - og ler.