Amerikansk pastor for retten i Tyrkia for terroranklager

En amerikansk pastor stilles for retten i Tyrkia, tiltalt for spionasje og for å ha hatt kontakt med terrorgrupper.

Den 50 år gamle evangeliske pastor Andrew Craig Brunson fra North-Carolina kan idømmes opp til 35 års fengsel dersom han blir kjent skyldig i anklagene. Han har allerede tilbrakt halvannet år bak murene.

Saken skaper ytterligere friksjon mellom USA og Tyrkia, et forhold som allerede er granske anstrengt.

Brunson har bodd i Tyrkia i 23 år. Han avviser anklagene, og USA forlanger at han blir løslatt umiddelbart. Rettssaken mot Brunson startet mandag i byen Aliaga vest i Tyrkia.

Brunson drev en kirke i byen Izmir, der han ble arrestert i oktober 2016. Tyrkiske myndigheter mener amerikaneren hadde utstrakt kontakt med kurdiske opprørere og det forbudte Gulen-nettverket.

(©NTB)

