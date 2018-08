Amerikansk presse samler seg mot Trump

Flere amerikanske medier mener at det nå er tid for å samle en felles front mot USAs leder.

Avisen The Boston Globe er initiativtageren til den koordinerte innsatsen.

Initiativet kommer siden avisen har sett seg lei på de hyppige angrepene på pressen fra presidenten.

Avisen oppfordrer alle redaktører i amerikanske medier til å bruke avisens lederplass 16. august til å ta avstand fra den «skitne krigen mot den frie pressen», som avisen selv kaller det.

- Vi er ikke folkets fiende, sier ansvarlig redaktør i Boston Globe, Majorie Pritchard, i en uttalelse med henvisning til at presidenten tidligere har beskyldt henne for å være akkurat det.

I løpet av fredagen hadde rundt 70 amerikanske medier sluttet opp om idéen, ifølge initiativtagerne. Det er alt fra de største avisene i de største byene som Houston Chronicle, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Denver Post, til de mindre avisene med rundt 4000 lesere.

George Gooding: Spillet for å feilsitere fienden Trump

Donald Trump er ikke akkurat kjent for å ha et godt forhold til pressen. Og «Fake News» er blitt et standardbegrep som dukker opp med jevne mellomrom i Trumps taler.

Trump mener selv han er blitt behandlet urettferdig av amerikansk presse, noe han har gitt uttrykk for ved flere anledninger. Et eksempel er når han stengte en CNN-reporter ute fra et pressemøte i Det hvite hus.

Også konkurrenten Fox News reagerte på utestengelsen av CNN-reporter Kaitlan Collins.

- Vi står i solidaritet med CNN om retten til full tilgang for journalister som en del av en fri og uavhengig presse, sier Fox News-president Jay Wallace.

CNN-reporter Kaitlan Collins skal ha blitt ekskludert fra pressetreffet etter at hun stilte Donald Trump spørsmål om blant annet lydopptakene til advokat Michael Cohen under en fotoseanse med Donald Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker i Det ovale rom.

CNN opplyste at de har fått opptaket fra Cohens advokat Lanny Davis, og det ble spilt av tirsdag i programmet «Cuomo Prime Time».

På opptaket hører man angivelig Trump og Cohen snakke om hvordan de kunne kjøpe rettighetene til Playboy-modellen Karen McDougals historie om et påstått seksuelt forhold til Trump noen år tidligere. Opptaket skal ha blitt gjort i september 2016.

– Hva slags advokat tar lydopptak av sin egen klient? Så trist! Er dette første gang det har skjedd? Jeg har aldri hørt om det før. Og hvorfor ble lydopptaket så brått stanset mens jeg antakelig sa positive ting? skriver presidenten om opptaket på Twitter.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad!