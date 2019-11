Amerikanske barn langt mer aktive enn norske

Verdens helseorganisasjons globale ungdomsundersøkelse sender Norge langt ned på listen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort en global undersøkelse om hvor aktive ungdom mellom 11 og 17 år er, og hvordan den har utviklet seg fra 2001 til 2016. Undersøkelsen er publisert i fagtidsskriftet The Lancet. og gjengitt kort blant annet på WHOs hjemmeside.

Undersøkelsen viser at amerikanske barn er blant de mest aktive globalt, og at de har blitt mer aktive siden 2001. Mest aktive er unge i Bangladesh, Slovakia og Irland. Minst aktive er unge i Sør-Korea, Filippinene og Kambodsja.

Også norske barn har blitt litt mer aktive siden 2001, i motsetning til ungdom i Sverige og Danmark.

AKTIVE: Amerikanske barn, og spesielt gutter, er blant de mest aktive i verden. Foto: (Getty Images)

Tidligere rapporter har vist at ungdom globalt trener for lite, og at fedme er et problem for unge i svært mange land. WHO mener at unge bør være fysisk aktive i minst én time hver dag, men undersøkelsen viser at det er langt ifra virkeligheten.

Basert på undersøkelsen har WHO rangert land etter hvor mange prosent av ungdommene som er aktive mer enn én time hver dag. Nettavisen har laget en graf basert på tallene for utvalgte land. Du kan se den fulle listen her.

AKTIVITET: Tallene viser hvor mange prosent av ungdom mellom 11 og 17 år som er aktive mindre enn én time hver dag. I USA er "bare" 72 (i 2016) prosent av barna aktive mindre enn én time hver dag, men i Norge er 83,5 (i 2016) prosent aktive i mindre enn én time hver dag. Grafen viser også prosenten for 2001. Den viser en svak positiv utvikling for Norge, og en svak negativ utvikling for Sverige og Danmark. Vi har også tatt med tall for gutter og jenter da forskjellen er stor. Grafen er laget av Nettavisen med tall fra WHO. Du kan se hele listen over alle landene her.

Globalt er gutter mer aktive enn jenter. Bare i Tonga, Samoa, Afghanistan og Zambia er jenter mer aktive enn gutter.

Studien er gjennomført av WHO, Imperial College London og University of Western Australia blant 1,6 millioner barn i 146 land. Studien er bare gjennomført blant barn som går på skole, og er ikke like representantiv for lav-inntektsland som høy-inntektsland.

Forfatterne av undersøkelsen mener at det globalt er viktig å få opp aktivitetsnivået blant yngre.

- Det haster med å gjøre tiltak for å øke aktivitetsnivået, spesielt for å få med jentene i fysisk aktivitet, sier forfatter Dr. Regina Guthold i WHO.

WHO anbefaler å skalere opp allerede fungerende tiltak. Det anbefales også å legge til rette for aktivitet gjennom blant annet urban planlegging og arbeid med å gjøre veier tryggere.

GLOBALT GUTTER: Kartet viser aktivitetsnivået til gutter 11 - 17 år i 2016. I blå land er 75 prosent eller færre gutter aktive i mindre enn én time hver dag. Norge er mørkegrønn, mens enkelte asiatiske land er merket røde fordi over 90 prosent av guttene er aktive i mindre en én time hver dag. Foto: (WHO)