Amerikanske demokrater vil ha Den nordiske motstandsbevegelsen på terrorliste

Amerikanske politikere krever svar fra utenriksministeren i starten av november.

Flere av de viktigste sikkerhets- og utenrikspolitikerne i USA skal ha bedt om at blant andre nynazistgruppa Den norske motstandsbevegelsen (DNM) settes opp på listen over utenlandske terrororganisasjoner. Filter Nyheter har omtalt saken lørdag.

Dette skal ha skjedd gjennom et brev til USAs utenriksminister Mike Pompeo, signert av 40 politikere i Demokratene. I brevet ber de om at tre nye grupper skrives opp på listen; Azov-bataljonen i Ukraina, National Action, som er et britisk nettverk, og Den nordiske motstandsbevegelsen, ifølge Vice.com. Sistnevnte har medlemmer i Norge, Sverige, Danmark og Island.

«Det er en rekke eksempler på utenlandske hvit-makt-grupper som passer kriteriene. Det amerikanske folk fortjener en forklaring på hvorfor disse gruppene ennå ikke er inkludert på FTO-listen», skal Max Rose, lederen av underkomiteen for kontraterrorisme i Representantenes hus, skrevet.

Max Rose i Demokratene i USA vil ha Den norske motstandsbevegelsen på USAs liste over utenlandske terrororganisasjoner. Foto: Reuters / NTB scanpix

Personer som er tilknyttet lista, FTO (Foreign Terrorist Organisation) blir nektet innreise til USA og frosset alle pengeoverføringer berørt av amerikanske banker, og amerikanere kan straffeforfølges for å ha bistått gruppene. Fra før står blant annet IS, al-Qaida, Hizbollah og Boko Haram på listen som består av 67 grupper i dag.

- Jeg er forbauset over at mine republikanske kolleger har nektet å signere på dette. Ikke bare er Azov-bataljonen, National Action og Den nordiske motstandsbevegelsen direkte knyttet til inspirasjon for angrep her hjemme, de fremmer også direkte antisemittisk ideologi som inspirerer til angrep på jøder, sier Max Rose til Vice News.

Ingen republikanere skal ha skrevet under på brevet, noe som er overraskende, mener Rose, da det har vært økt fokus på hvit nasjonalistisk terrorisme i USA etter terroren i Christchurch på New Zealand i mars.

Amerikanske politikere ber om svar fra utenriksministeren 4. november.

I Norge har DNM fått demonstrere offentlig som andre politiske grupperinger, og det er kun i Finland organisasjonen er forbudt, ifølge Filter Nyheter.