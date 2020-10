Amerikanske medier: Trump er ond, og Biden er god. Alt annet er fake news

Er amerikansk media så livredde for å gi Trump fire nye år at de nå nekter å skrive negative saker om Biden?

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Det er nå under 14 dager til det amerikanske valget. Mye står på spill.

Joe Biden har en ganske klar ledelse, men i Trumps tidsalder er liksom alt snudd på hodet.

De vanlige analysene og reglene gjelder ikke.

Kjent med følelsen av tap

I tillegg har demokratene ledet og tapt før. De frykter det kan skje igjen.

Det samme gjør tydeligvis store deler av media.

I forrige uke publiserte den smått konservative avisen New York Post en sak om Bidens sønn, Hunter Biden.

Der hevdes det blant annet at presidentkandidaten har brukt sin posisjon som visepresident for å sikre sønnen innflytelse og lettjente penger i Kina og Ukraina.

Avisen sier de sitter på bevismateriale som er hentet fra en harddisk som tilhører presidentkandidatens sønn.

Nektet å sette navnet sitt på saken

Det særlig interessante, syntes i hvert fall de store mediehusene, var at mange av New York Posts journalister nektet å stå som avsender av saken; å ha såkalt byline.

Journalistene hadde ikke tillit til kilden og kildens motiv, ble det hevdet.

Det måtte et redaktørmøte til før saken kunne publiseres.

Facebook, Twitter og fake news

Facebook og Twitter gjorde det de kunne for å hindre spredning av saken. Også i norske medier ble substansen i denne saken raskt avfeid som fake news, noe George Gooding skrev om i Nettavisen tidligere i uken.

Man må ikke tilhøre Trumps fanklubb for å hevde at denne saken ble mistenkelig raskt avvist av et ganske samlet pressekorps i USA.

Om den er sann, er det jo unektelig en oppsiktsvekkende og viktig sak som fortjener å bli gravd i.

Men spadene er tydeligvis ryddet vekk til etter valget.

- Avvikere straffes knallhardt

Det er lov å spørre om dette er taktisk motivert. Forakten for Trump er rotfestet og forventet blant ansatte i de fleste store mediehusene.

Avvikere straffes knallhardt.

Debattredaktører som har forsøkt å sette på trykk innlegg som tilsynelatende støtter Trumps politikk, i et forsøk på å bringe perspektiver i diskusjonen, har blitt mobbet ut og sluttet.

Mediehusene prediker mangfold, men bare så lenge det handler om kjønn, hudfarge og etnisk opprinnelse. Mangfold i verdisyn og politisk ståsted skal man ha seg frabedt.

Nappe nøklene ut av Bidens hånd

Jeg tror mange av de amerikanske mediene, som demokratene, frykter det skal komme en stor sak nå helt på slutten som kan nappe nøklene til det ovale kontoret ut av hånden til Biden.

De husker 2016 og hvordan daværende FBI-sjef James Comey kastet en bombe inn i siste del av valgkampen og, etter demokratenes mening, fratok Hillary Clinton seieren.

Man er livredd for at det kommer spekulasjoner og påstander som man ikke har tid til å grave i så nært valget, men som likevel kan bli avgjørende. Så for å forhindre at akkurat det skjer, toner man ned eller avviser slike saker.

Nei til løgn og fanteri

Filosofien er at man for enhver pris må unngå at Trumps støttespillere og spinndoktorer klarer å bidra til å gi Trump fire nye år basert på løgn og fanteri.

For enhver pris. Selv når det kanskje bryter med pressens samfunnsoppdrag.

Akkurat nå er Trump 100 prosent ond - og Biden 100 prosent god. Alt annet er fake news.